"Dzintariņa" ilggadējā vadītāja Olga Freiberga deju ansambļa dižo jubileju svinējusi veselu nedēļu

“Man taču bija tikai jāskatās un jābauda, bet, ja jūs zinātu, cik ļoti uztraucos! Tāpat kā tajos laikos, kad pati strādāju. Jau no paša rīta, kopš mošanās, drebēja rokas, drebēja kājas. Biju satraukumā visu dienu, un man pat uznāca histēriskas sajūtas par to, lai nu tikai viss izdotos! "Dzintariņš" man nozīmē vairāk nekā darbavieta, kur nostrādāju daudzus gadus. "Dzintariņš" ir visa mana dzīve! Tas taču vispirms bija manas mammas un pēc tam mans lolojums, ko nu esam nodevuši tālāk tagadējās kolektīva vadītājas Sanitas Misikas gādībā. Tomēr savs bērns ir savs bērns!” tā žurnālam "Kas Jauns" sacīja Olga Freiberga, kuras dēls Dzintars arī bija to 70 "Dzintariņa" absolventu vidū, kas piedalījās kolektīva 70. pastāvēšanas gadadienai veltītajā koncertā.