Top grāmata par "Dzelzs vilku", bet traucē Mārča Judža skandāls

Jautāts, vai nebaidās, ka bijušais "Dzelzs vilka" dalībnieks varētu aizliegt vai kā citādi ierobežot aprakstīt atsevišķus faktus no grupas dzīves, Rudaks atbild, ka viņš raksta no “aculiecinieka” skatpunkta. “Protams, mūsdienās ir likumi, kas sargā personas neaizskaramību un privātumu, bet, ja tiek aprakstīts tas, ko esi piedzīvojis un pats savām acīm redzējis, tā jau ir šī konkrētā cilvēka, nevis attiecīgā notikuma dalībnieku pieredze. Tas gan neizslēdz, ka autoram, kas to apraksta, ir jādomā par ētisko pusi,” skaidro Rudaks.