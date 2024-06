VIDEO: Lauris Reiniks nācis klajā ar smeldzīgu vasaras dziesmu

“Parasti es dziedu un ierakstu tikai pats savas kompozīcijas, bet šī tēta komponētā dziesma mani ļoti aizkustināja un vienmēr ir patikusi. Tās melodija ir tāda smeldzīgi romantiska, kas raksturīga 90.gadiem. Interesanti, ka viņš to sakomponēja laikā, kad bija manā vecumā. Arī viņa jubilejas koncertā šogad man tika uzticēts dziedāt to. Nolēmu, ka dziesma ir tik laba, ka gribu to nedaudz pārtaisīt, uzlabot un ierakstīt mūsdienu versijā. Domāju, ka mums izdevās labi šo sajūtu nodot 2024.gadā. Ceru, ka klausītājiem arī tā patiks un kļūs par vienu no šīs vasaras dziesmām.”, stāsta Lauris Reiniks.