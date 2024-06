"Pirmajā reizē patiešām ļoti uztraucos," - latviete Kristīne Balanas spēlē ar Stradivāri vijoli

Līdz mūsdienām saglabājušies 650 Antonio Stradivāri radītie instrumenti, no tiem 500 ir vijoles. Tagad viena no tām ir Kristīnes Balanas rīcībā. Vai nebija bail šo tik vērtīgo instrumentu ņemt rokās? Ja nu kaut kas atgadās? “Pirmajā reizē patiešām ļoti uztraucos, centos piedomāt pie katras savas darbības, kustības, taču visai ātri pieradu. Tā tomēr ir vijole, mans darba instruments, es jau no bērnības spēlēju vijoles un zinu, kā ar tām jāapietas. Vienkārši ir jābūt ekstra uzmanīgam, un viss būs kārtībā! Protams, jāizslēdz visi riski, protams, ir īpaši drošības noteikumi, kas obligāti jāievēro, – kur un kā šo vijoli drīkst pārvietot, kur tai jāatrodas,” skaidro vijolniece un, atbildot uz jautājumu, vai viņai tagad nav savs miesassargs, sirsnīgi smejas: “Man vienreiz jau tā arī bija! Spēlēju ar citu Karaliskās mūzikas akadēmijas kolekcijas instrumentu, un patiešām pie manas ģērbtuves bija miesassargs. Arī pie skatuves bija miesassargs, arī skatītāju zālē bija miesassargi, jo toreiz šajā koncertā uz skatuves bija ne tikai Stradivāri, bet arī Gvarnēri un citu pasaulslavenu meistaru unikālie instrumenti. Arī koncerta skatuve bija apdrošināta par pamatīgu summu. Tā ka esmu pieredzējusi arī miesassargus."