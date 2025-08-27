Liams, kurš “TikTok” ir pazīstams ar vārdu “forgottenfossils”, apgalvo, ka viņam izdevās atklāt kaut ko patiešām izcilu pludmalē Vitbijā, Anglijā.
Šodien 20:16
"Sākumā domāju, ka tas ir tikai akmens," vīrietis pārsteigts par negaidītu atradumu pludmalē
Liams, kurš “TikTok” ir pazīstams ar vārdu “forgottenfossils”, apgalvo, ka viņam izdevās atklāt kaut ko patiešām izcilu pludmalē Vitbijā, Anglijā.
Liams pavada daudz laika, pētot savu vietējo piekrasti, un viņam izdevies atrast visādus dārgumus, taču šoreiz viņš patiesi neticēja savām acīm.
Video aprakstā viņš min: “Es domāju, ka tas bija tikai vēl viens akmens. Izrādās, ka tā ir laika kapsula no Jura perioda. Divi labi saglabājušies Amonītu piemēri iekšā.”
Šis klips ir guvis vairākus tūkstošus skatījumu kopš publicēšanas.
@forgottenfossils The ocean tried to keep this secret… but we found it 🌊🦕 #beachcombing #fossilfind ♬ ICARUS (Ambience) - Ted D'Souza & chillØut
Amonīti ir izmirušu jūras galvkāju apakšklase. To tuvākie dzīvie radinieki ir astoņkāji, kalmāri, sēpijas un Nautilus.
Saskaņā ar Dabas vēstures muzeja (Anglijas) datiem tie izmira aptuveni pirms 66 miljoniem gadu. To fosilijas var atrast visā pasaulē, dažkārt pat “ļoti lielā koncentrācijā".