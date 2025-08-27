"Tā ilgi nevar turpināties!" Zināms, kad Krievijas karaspēks samazinās ofensīvas tempu
Ukrainas Bruņoto spēku Operatīvi stratēģiskā spēku grupa "Dņepr", kas ir atbildīga par frontes posmu no Harkivas līdz Dnipropetrovskas apgabaliem, uzskata, ka ienaidnieks drīz samazinās ofensīvas tempu.
Krievijas okupācijas karaspēks frontes posmā no Harkivas līdz Dnipropetrovskas apgabaliem varētu samazināt karadarbības intensitāti 2025. gada septembrī. Šo paziņojumu komentārā "Ukrinform" sniedza Ukrainas Bruņoto spēku Operatīvi stratēģiskās spēku grupas "Dņepr" pārstāvis Viktors Tregubovs.
Pēc viņa teiktā, Krievijas okupanti turpina virzīties uz priekšu Operatīvi stratēģiskās spēku grupas "Dņepr" atbildības zonā (šī Ukrainas karaspēka grupa ir atbildīga par frontes posmu no Harkivas līdz Dnipropetrovskas apgabaliem - red.), taču viņu uzbrukuma spējas ir izsmeltas.
Tregubovs uzskata, ka jau rudens sākumā Krievijas karaspēks varētu samazināt ofensīvu darbību intensitāti.
"Tā (Krievijas karaspēka ofensīva - red.) nevar turpināties pārāk ilgi. Personāla zaudējumu dēļ viņu triecienvienības kļūst kaujas nespējīgas... Tagad mēs gaidām, kad viņiem tiks izsists pietiekams skaits personāla," uzsvēra Tregubovs.
Situācija Operatīvi stratēģiskās spēku grupas "Dņepr" atbildības zonā
Operatīvi stratēģiskā spēku grupa "Dņepr" iepriekš saucās "Horticja". Tā tika pārdēvēta šī gada augustā saistībā ar Ukrainas bruņoto spēku pāreju uz korpusa sistēmu. Grupējums "Dņepr" kontrolē frontes posmus no Harkivas apgabala līdz Dnipropetrovskas apgabalam. "Dņepr" ir atbildīgs arī par Pokrovskas virzienu Doneckas apgabalā, kas joprojām ir "karstākais" frontes posms.
Augusta sākumā krievu okupanti mēģināja izlauzties cauri frontei šajā virzienā Dobropoles apgabalā. Viņiem izdevās pavirzīties 10-18 km, taču Ukrainas Bruņoto spēku rezerves atgrūda ienaidnieku. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju, 26. augustā, Krievijas okupanti vairāk nekā 40 reizes mēģināja izlauzties cauri Ukrainas Bruņoto spēku pozīcijām Pokrovskas virzienā.