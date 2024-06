Raimondam Paulam saasinājušās redzes problēmas

Aizpagājušās nedēļas sākumā Raimonds Pauls atkal bija nonāca slimnīcā redzes problēmu dēļ. Lai gan uz nedēļas beigām viņš bija atgriezies mājās no medicīnas iestādes, vaicāts, kā ar veselību, maestro teica, ka esot pa vidam: “Vēl jau ne sevišķi labi jūtos. Nekā laba man nav! Diemžēl ir jāsāk atvadīties no daudzām lietām. Vienvārdsakot, tā!” Tomēr visiem par lielu prieku Raimonds Pauls uz svētku sarīkojumu ieradās! Viņš ieņēma savu gadiem iecienīto vietu vienā no priekšējām ložām un baudīja "Dzintariņa" dejotāju un ansambļa "Dzeguzīte" priekšnesumus. Ar pašsajūtu gan viņš nevarēja dižoties. Pēc koncerta pirmās daļas, izejot gaitenī, maestro uzrunāja Latvijas Televīzijas žurnāliste, lūdzot pēc kāda komentāra vai apsveikuma vārda, taču Pauls strikti atbildēja: “Šoreiz, lūdzu, nē!” Apmulsumu pieredzēja arī "Dzintariņa" vecāku pārstāvji, kam bija uzticēts maestro pasniegt gardu, skaistu un smaržojošu sveicienu no deju kolektīva – iespaidīgu zemeņu grozu un elegantu ziedu pušķi. Komponists mērķtiecīgi iesteidza ģērbtuvēs, sniegto grozu un puķes nepaņemot, tikai nopūzdamies: “Nav jau vairs mājās neviena, kam to nest...” To dzirdot, apkārtējiem sažņaudzās sirds, jo skaidrs bija, ka maestro joprojām pārdzīvo par mīļotās sievas Lanas zaudējumu pirms nepilna gada.