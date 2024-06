Leldi Ceriņu Āfrikā vietējie grib nopirkt par automātu un lopiem

Etiopija ir viena no Rietumu civilizācijas neskartākajām valstīm Āfrikā, kur joprojām var vērot dzīvi, kāda turienes ciltīm bija pirms daudziem gadsimtiem. Tāpēc ceļotāji devās uz Omo ieleju, kas tiek dēvēta par kultūru un civilizāciju krustpunktu, un tur esošās tradīcijas, pēc kurām joprojām dzīvo daudzas ciltis, ļoti krasi atšķiras no tā, ko Rietumu pasaulē uzskata par normu. “Tik lielu kulturālā mantojuma kontrastu būtu grūti atrast citur,” iespaidos dalās Lelde, stāstot, ka viņu mērķis bija uz mirkli kļūt par daļu no ciltīm – lai iepazītu tur esošo vidi, tradīcijas, dzīvesveidu un vērtības tuvāk, nekā tas ierasts vairumam tūristu.