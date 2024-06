Kāpēc savulaik daudzdzīvokļu namus aplīmēja ar flīzēm: interesants iemesls

Šāda flīzes mājas apdarei no ārpuses, ko var redzēt arī tagad, modē ienāca 1971. gadā - tieši tad, kā apgalvo daži vēsturnieki, sāka būvēt paneļu mājas, izmantojot oriģinālo apšuvumu. Tas darīts ne tikai vizuālā efekta dēļ - šādas flīzes mazināja betona plākšņu porainību, kā dēļ sēnīte un pelējums vai nu neizplatījās vispār, vai izplatījās lēnāk, nekā tas notiktu bez tās. Turklāt vasaras periodā, kad betona mājas stipri sakarst saules staru ietekmē, flīzes to kavēja, līdz ar to dzīvojamās telpas iekšpusē nebija tik karsts.