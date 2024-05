Zināms, cik pērn nopelnījis Rīgas mērs Vilnis Ķirsis

Žurnāls "Kas Jauns" vēsta - kā liecina Ķirša amatpersonas deklarācija, no Rīgas valstspilsētas pašvaldības algā par 2023. gadu viņš saņēmis 68 408,12 eiro. Vēl 421,17 eiro liels bijis pabalsts no VSAA, bet 20 tūkstoši – dāvinājums no brāļa. Deklarācijā pie veiktajiem darījumiem Ķirsis gan ierakstījis 51,5 tūkstošu eiro lielu summu, kas esot “dāvinājums no pirmās pakāpes radinieka”. Un skaidrojis tā: “Pārskata periodā mans tēvs saņēma mantojumu, kuru daļēji atdāvināja saviem bērniem.”