Noklausies - pašmāju mūziķis ZeBrene duetā ar Elizabeti Gaili izdod dziesmu "Vasaras raibumi"

“Man bija ļoti liels prieks, ka tiku uzrunāta šai sadarbībai. Dziesma “Vasaras raibumi’’ apvieno divus dažādus muzikālos žanrus, kas visu stāstu padara ļoti interesantu. Man tā sākotnēji šķita kā izkāpšana no komforta zonas, jo pārsvarā dziesmas izdodu viena, neveidojot sadarbības. Šī dziesma it kā muzikāli ir ļoti dinamiska un gribas teikt “dejojama”, bet tajā pašā laikā neslēpj to dziļo sajūtu un stāstu par otra cilvēka meklēšanu, vienalga, ko tas dzīvē var prasīt. Lielu daļu no dziesmas stāsta veido arī videoklips, kas, manuprāt, veiksmīgi vizualizē vēstījumu – kā divi dažādi tēli sevi meklē un atrod," saka Elizabete.