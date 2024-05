Leģendārais mūziķis Stīvijs Vonders kļuvis par Ganas pilsoni

Kopš tā laika Ganas pilsonība piešķirta vairāk nekā 300 ārzemju afrikāņu. Vonders sola iesaistīties iniciatīvās, kas radīs darba iespējas Ganas jauniešiem, kuri veido aptuveni 38% iedzīvotāju.

Vondera slavenākās dziesmas ir “Superstition”, “Sir Duke” un it īpaši 1984. gada “I Just Called to Say I Love You”. Viņš ir saņēmis 22 “Grammy” balvas, kas ir rekords starp mūziķiem vīriešiem.