Megana Mārkla steidzami spiesta mainīt apģērbu, lai "iederētos" Nigērijā

Megana un Harijs Nigērijas galvaspilsētā Abudžā ieradās piektdienas 10. maija rītā pēc lidojuma no Londonas, kur Megana vīru slepeni satika Hītrovas lidostā, kad viņš bija beidzis īso vizīti dzimtenē. Pirmajā Nigērijas apciemojuma dienā daļu laika pāris veltīja skolas apmeklējumam, kur runāja par garīgo veselību un tikās ar skolēniem. Princis uzrunājot klausītājus, sacīja: “Dažviet pasaulē – vairāk, nekā jūs spētu noticēt –, pastāv stigma par garīgo veselību. Pārāk daudz cilvēku nevēlas par to runāt, jo tas ir neredzams, tas ir jūsu prātā, un mēs to neredzam.”