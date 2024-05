Šovasar Siguldā uzstāsies elektroniskās mūzikas grandi "Faithless"

"Faithless" debijas albums “Reverence” iebrāzās visas Eiropas topos (zelta vai pat platīna statusā), singliem "Don't Leave", "Salva Mea" un, protams, "Insomnia" kļūstot par grupas klasiskajiem hitiem. 1998. gadā iznākušais otrais "Faithless" albums "Sunday 8PM” turpināja uzvaras gājienu ar singliem "Bring My Family Back", "Take the Long Way Home" un apvienības atpazīstamāko vizītkarti - "God Is a DJ".