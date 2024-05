Aināram Šleseram sieva Inese uzdāvinājusi 100 tūkstošus eiro

Saeimā no Latvija pirmajā vietā saraksta iekļuva arī Aināra dēls Ričards. Interesanti, bet to, ka viņš tētim pērn izsniedzis 10,6 tūkstošus eiro, pie saviem darījumiem Ričards norādījis nav. Viņš gan deklarējis, ka kopumā ir aizdevis 502,6 tūkstošus eiro, algā saņēmis 46,6 tūkstošus eiro un vēl ticis pie apdrošināšanas atlīdzības no AS "Citadele banka" 10,6 tūkstošu vērtībā. Un tieši tādu summu no Ričarda tad arī saņēmis viņa tēvs Ainārs.