Mongoļu folkmetāla grupa "The Hu" uzstāsies koncertzālē "Palladium Rīga"

Zinot cilvēku vairākuma ieradumus izvēlēties pārbaudītas vērtības, "The Hu” sāka sadarboties ar angliski dziedošajiem vokālistiem – dziesmas “Yuve Yuve Yu" jaunajā versijā dziedāja Denijs Keiss (Danny Case) no “From Ashes to New”, bet "Wolf Totem" remiksā piedalījās “Papa Roach” līdrevokālists Džikobi Šadiks Jacoby Shaddix) – šī versija tika iekļauta šausmu filmas “The Retaliators” skaņu celiņā, bet "Song of Women" remiksā skanēja grupas “Halestorm” vokālistes Elizabeth "Lizzy" Hale balss. 2020. gada Austrālijas turnejas laikā “The Hu”, tāpat kā visu pasauli tolaik, apturēja “Covid-19” pandēmijas ierobežojumi, bet grupa turpināja darbu pie singla “Black Thunder” un uzsāka video sēriju “Hu's in the Kitchen”, demonstrējot savas kulinārijas prasmes YouTube un turpat sniedzot arī virtuālo labdarības koncertu, paziņojot arī par plāniem izdot otro albumu 2021. gada jūlijā. Viņu dziesmas “The Legend of Mother Swan” versija dāņu blekmetāla mākslinieces Myrkur izpildījumā tika izmantota videospēlē “The Sims 4”, bet 3. decembrī “The Hu” izdeva kavervetrsiju “Metallica” dziesmai “Sad but True”, izraudzīti kā vieni no 53 māksliniekiem, kuri izpelnījušies godu piedalīties grupas “Metallica” slavenākā – melnā albuma trīsdesmitt gadu jubilejas izdevumā “The Metallica Blacklist”, kur viņi izpilda arī “Through the Never” – visi albuma ienākumi tika ziedoti labdarībai. Septembrī atgriezušies Zieremeļamerikā savā “Hun Tour”, “The Hu” atsāka dzīvo koncertēšanu pēc pandēmijas, spēlējot arī dziesmas no tobrīd vēl gaidāmā otrā albuma “Rumble of Thunder”, kuru dziesmu autors Dashka raksturo kā mūsdienu sabiedrības un seno laiku vēstures iedvesmotu.