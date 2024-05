Elīna Gluzunova ar savu pikanto tērpu liek sarosīties mājsaimniecēm

“Manuprāt, Elīna ir gribējusi radoši apvienot divas jomas – skatuves seksīgumu un biznesa nopietnību, taču diemžēl galā sanācis tēls no seksa biznesa jomas. Pelēkā žaketīte ir tīri jauka, bet tas strīpainais tērps ir ļoti pretenciozs, arī neveiksmīgi uzšūts – lejupejošās svītras pasvītro lejupejošo... nu to, ko nevajag pasvītrot. Bet kā skatuves māksliniece Elīna var atļauties visdažādākos eksperimentus – arī šādus!” savā redzējumā nevairījās dalīties Adamss, kas šomēnes nāca klajā ar skarbu novērojumu par latviešu ģērbšanās manieri. “Tā, ņemiet tos sapuvušos tomātus un esiet gatavi man ar tiem sviest. Jo es uzskatu – cilvēki Latvijā ģērbjas ĻOTI slikti,” savu viedokli pauda Adamss, norādot uz tiem ļaudīm, kas apmeklē teātrus, Operu, koncertzāles un restorānus: “Minētās izpriecas ir luksusprece, bez baleta izrādes var mierīgi izdzīvot. Tātad kaut jel kāda nauda ir. Un atbilstošs ietērps attiecīgajai situācijai bieži vien izmaksā mazāk par biļetes cenu.” Taču tas, ko Ieva vērojot sev apkārt (nerunājot par to, ko redz uz ielas, kur katrs ģērbjas tā, kā ērtāk!), “ir ŠAUSMAS un BĒDAS”.