Nepajautāsi, neuzzināsi: aktieris ar komiķa zīmogu – Jānis Jarāns

Jānis Jarāns ar sievu gredzenus mija pirms pusgadsimta. Viņš uzsver, ka ilgas kopdzīves panākumu atslēga ir māksla piekāpties. “Nu ko tur taisīt to kašķi? Viss labi, jā, jā, jā, vainīgs, piedod! Nu ir tev taisnība, jā, miers mājās… Un tādā garā. Vīriešiem bieži ir grūti piekāpties, bet nu būsim godīgi – ne jau viņi regulē to, kas mājās notiek. Es savā izrādē vaicāju – kurš mājās galvenais? Veči izgāž krūtis. Es prasu – kurš nopirka biļetes uz izrādi? Klusums, tikai sievas baksta ar elkoni sānos.”

Jānis Jarāns atzīst, ka būt par aktiera sievu nav viegli. “Es uzskatu, ka šīm sievietēm ir jāpiešķir ordenis vai medaļa. To tā arī varētu saukt – aktiera sieva. Bet, ja nopietni, man ir ļoti paveicies ar sievu. Ļoti, ļoti.”



Pilnu interviju ar TV, teātra un kino zvaigzni Jāni Jarānu skaties video.