Holivudas zvaigzne pārsteidz pasauli ar latviešu mākslinieces Brendas Jansones mataino bikini

“Diemžēl tas tā tiek atainots, lai gan stāsts ir pavisam par ko citu,” bilst Brenda Jansone. “Es to uzskatu par sociālu mākslas darbu, nevis provokatīvu apģērba gabalu. Mani gan absolūti neaizskar komentāri un cilvēku reakcija, tieši pretēji – mākslas darbam ir jāraisa sajūtas, pārdomas, jautājumi, un ir tikai normāli, ka reakcijas ir no pilnīgi noliedzošām līdz sajūsmas pilnām. Bet šis darbs ir kas vairāk nekā tikai “pliki pupi”. Katra detaļa kaut ko simbolizē, piemēram, sabiedrības nosodošo attieksmi pret sieviešu apmatojumu, ja vien tas nav uz galvas. Ir runa arī par dzimumu nevienlīdzību cilvēka ķermeņa seksualizācijā un normalizēšanā – kāpēc sieviešu krūtis tiek seksualizētas, bet vīriešu krūtis ne. Jau pirms 12 gadiem populārs kļuva sauklis “Free the nipple!” (“Atbrīvo krūtsgalus”). Vagīna ir aizšūta, un arī tas liek aizdomāties par dažādām tēmām, arī ļoti smagām, piemēram, tā saukto "husband stitch"*, par dzimumorgānu izkropļošanu, galu galā par to, ka sievietes vienkārši mēdz nogurt no tā, ka tiek vērtētas un tiesātas par to, kas viņām starp kājām. Vārds closed norāda, ka sievietēm ir apnicis saņemt spriedumus un mēs vēlamies pašas pārņemt kontroli pār savu ķermeni, nevis ļaut to darīt citiem. Garāk varētu teikt “Closed to your interpretations” (“Citu interpretācijām slēgts”). Kāds saskatīs ko citu, varbūt to, ka sievietes ķermenis – vienalga, apģērbts vai kails – ir tikai viņas īpašums un tikai viņa pati ir tiesīga noteikt, kas un kā viņai drīkst pieskarties. Ir ļoti labi, ja katrs mākslas objektā saskata ko citu, jo katram ir arī sava pieredze ar savu ķermeni, tā lietošanu, izmantošanu, seksualizāciju. Man liekas, viss, kas ar to saistās, ir ļoti svarīgs temats, par kuru konstanti jārunā, lai arī tas mēdz būt grūti vai nepatīkami.”