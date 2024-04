Ar džinsiem par dzīvi. Pašmāju jaunā seriāla "Padomju džinsi" recenzija

Bulgārietes uzaicināšana «Padomju džinsos» bija vieds lēmums ne tikai viņas respektablā CV dēļ. No vienas puses, viņa spēj dot svaigu skatījumu no malas, bet, no otras puses, viņa nāk no valsts, kuras vēsturiskajā pieredzē sociālisma terors nav svešs. Necentīšos zīlēt, kurš no trijotnes jāslavē visvairāk, bet skaidrs, ka tik grods scenārijs pašmāju kino vai seriālos ir bijis reti vai pat teju nekad. Tā spēks nav kaut kādos neredzētos paņēmienos vai dziļdomīgā simbolismā, bet gan tieši stāsta tīrībā un labā nozīmē vienkāršībā. Varoņu motivācijas ir ļoti skaidras, un sižets uz priekšu rit dinamiski. Neiztrūkst arī pārsteidzoši sižeta pavērsieni, lai gan tas nav seriāla galvenais trumpis. Nav nekāda lieka tūļāšanās vai nevajadzīgi varoņi. Piedevām «Padomju džinsos» ir gan spēcīga romantiska līnija, gan komiski elementi un spriedze, kā arī ļoti precīzs padomju cilvēku atspoguļojums un tas, kā sistēma spēja viņus salauzt.