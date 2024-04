VIDEO: "Ērkšķu šova" Alina stāsta, kā neganti apmuļķojusi savu musulmaņu vīru, iebarojot viņam cūkgaļu

Runājot par attiecībām un pretējo dzimumu, Alina atzīst, ka labāk izvēlēties vīriešus ar vēderiņu. Viņa centusies piebarot savu vīrieti, bet viņš tik un tā esot ļoti kaulains. Viņa nāk klajā arī ar kādu negantu atzīšanos: "Kad viņš man darīja pāri, es cepu kotletes, viņam nezinot, pieliku klāt cūkgaļu, un skatījos, kā viņš ēd! Mēs citreiz braucām uz "Lido", viņam tur palika soļanka. Es taču zinu, ka tur ir cūkgaļa. Es viņam nevienu reizi to neesmu pateikusi! Viņš ar tādu prieku to ēda! Bet musulmaņi ir ļoti gudri cilvēki, viņi saka – ja tu ēd cūkgaļu, bet to pats neapjaut, tad tas neskaitās!"