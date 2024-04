Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - komēdijseriāli un episkās "Kāpas" otrā daļa

Pirmā daļa klajā nāca 2021. gadā, un to atzinīgi novērtēja gan kritiķi, gan skatītāji. Izmaksājusi 165 000 000 ASV dolāru, tā veidotājiem kases ieņēmumos ienesa 435 miljonus. Un tika arī pie sešām prestižajām "Oskara" balvām! Līdzīgi panākumi, protams, tiek gaidīti arī no otrās daļas. Turklāt aktieru sastāvs kļuvis vēl zvaigžņotāks: Timotijam Šalamem, Zendaijai, Rebekai Fērgusonei, Džošam Brolinam, Šarlotei Remplingai, Havjeram Bardemam pievienojušies Ostins Batlers, Florence Pjū, Kristofers Vokens. Filmas režisors Denī Vilnēvs liek noprast, ka otrajā daļā esot krietni vairāk darbības un spriedzes. “Pirmā daļa bija tāda iepazīšanās, tāda mierīga. Otrā ir daudz “muskuļotāka”. Tā ir daudz līdzīgāka īstai grāvējfilmai,” sola Vilnēvs. Tāpat režisors stāsta, ka viņš centies panākt, lai skatītāji redzētu Pola Atreidesa īsto dabu, tādu, kādu to iecerējis romāna autors. “Viņš bija vīlies par to, kā ļaudis uztvēra viņa stāstu. Viņš uzskatīja, ka cilvēki pārprata Polu Atreidesu – redzēja viņu kā varoni, bet viņš vēlējās panākt pretēju efektu,” saka Vilnēvs, bilstot – autors uzskatījis, ka Pols ir bīstams. “Pirmā grāmata bija kā tāds brīdinājums par to, kādi ir mūsdienu harismātiskie vadoņi. Un man, to visu zinot, bija sava versija, kā pieiet otrās filmas radīšanai, lai piepildītu Frenka Herberta sākotnējos mērķus.”