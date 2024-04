"Viņš pat īsti nepaspēja pamosties..." Ivara Lūša mīļotā par režisora dzīves pēdējiem mirkļiem

Šā gada 14. februārī Lūsis atzīmēja savu 55. jubileju ar aizkustinošu komēdiju "Sniega gūstā" Daugavpils teātrī. “Viņš iestudēja šo izrādi kā dāvanu sev un man. Viņš bija izrādes režisors, un tajā spēlējam mēs divi vien. Paspējām nospēlēt tikai divas izrādes, trešā bija paredzēta 10. maijā, kas jau gandrīz ir izpārdota. Izrādē bija ieliktas mūsu attiecības, raksturi. Mūsu attiecību stāstam gan nav sakarības ar izrādes sižetu. Izrāde stāsta par to, ka viena ļoti aktīva sieviete ierodas pie ļoti noslēgta vīrieša. Abi ir tik dažādi, bet tajā pašā laikā ir skaidrs, ka viens varētu papildināt otru. Ivars ar šo izrādi gribēja dāvāt svētkus sev un teātra skatītājiem,” stāsta Jūlija. "Sniega gūstā" nu ir kļuvusi par pāra pēdējo kopdarbu, bet diemžēl nav pagūts to iemūžināt video. Tik vien kā neliels sižets Latvijas Televīzijas arhīvā no pirmizrādes.