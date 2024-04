Dziedātāja Lana Del Reja strauji pieņēmusies svarā. Kas noticis?

Agrāk cilvēki piedēvēja Lanai Del Rejai anoreksiju un bulīmiju. Baumas sākās, kad dziedātājas ķermenis laika gaitā no kārna mainījās uz sievišķīgi formīgu. Mūziķe vienā no oficiāli neizdotām dziesmām pieminējusi ēšanas traucējumus. Lai gan viņa nav pateikusi to tiešā tekstā, dažas dziesmas teksta rindas liecina par pagātnē notikušu cīņu ar ēšanas traucējumiem.