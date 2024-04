Vai tās ir īstas mājsaimnieces? FOTO un VIDEO: pašmāju TV šovu daiļavas žilbina seriāla skatīšanās ballītē

Viens no pasaules populārākajiem realitātes šoviem “Dalasas īstās mājsaimnieces” kanālā "STV Pirmā!" TV ekrānos nonāk no 17. arpīļa. Šovs ļauj ieskatīties piecu turīgu un izsmalcinātu Dalasas dāmu ikdienā – viņu attiecībās, izaicinājumos, problēmās, ballītēs, draudzībā un konfliktos. Grezns dzīvesveids, vēlēšanās sniegt saviem bērniem to, kā dzīvē pietrūcis pašām, mežonīgas izklaides, ģimenes attiecības, mīlestība, strīdi un nodevība – Dalasā notiek it viss!