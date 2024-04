Augustā Rīgā uzstāsies leģendārie "The Prodigy"

"The Prodigy” vienmēr radījusi mūziku, kas nepakļaujas ne likumiem, ne sabiedrības dogmām, tomēr šī mūzika rada tādu jaudu, kurai ir gatavi sekot tūkstoši. Tā grupa no maziem Lielbritānijas naktsklubiem savu spēlēto elektroniskās deju mūzikas virzienu ir aizvedusi uz pasaules lielākajām skatuvēm. Grupa pasaules slavu ieguva jau pēc sava otrā albuma "Music For The Jilted Generation” (1994) izdošanas, kad elektroniskā mūzika vēl nebija tik populāra, bet pēc albuma "The Fat Of The Land” (1997) grupa nokļuva kulta statusā. Tas nav pārsteidzoši, jo trešais "The Prodigy” albums iekļuva Ginesa rekordu grāmatā kā visātrāk pārdotais britu albums, 2012. gadā pārdoto albumu skaits pārsniedza 10 miljonus.