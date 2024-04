Cik daudz laika vajag, lai izskrietu cauri visai Āfrikai? Brits pabeidzis neticamu maratonu

Jau pašā Dienvidāfrikā viņam izdevās pārliecināt divus vīriešus viņu neaplaupīt, vēl vairāk — viņš palūdza savai komandai nogādāt mājās vienu no šiem potenciālajiem ļaundariem. Pēc divām dienām Angolā viņš sastapa jau nepielūdzamākus ļautiņus, un bruņoti laupītāji gan viņam, gan visai viņa atbalsta komandai atņēma naudu, kameras, telefonus, pases un vīzas. Citu ķibeļu skaitā bija, piemēram, apmaldīšanās džungļos, bet vēlāk muguras sāpju dēļ nācās nedaudz piebremzēt Nigērijā, izlaižot divas skrējiena dienas. Skrējiena noslēguma daļā viņam vīzas trūkuma dēļ neļāva no Mauritānijas iekļūt Alžīrijā. “Ja mēs nesaņemsim vīzas, viss ir cauri,” viņš toreiz atzina. Sociālajā mikroblogošanas vietnē “X” publicēto Kuka palīdzības lūgumu noskatījās 11 miljoni cilvēku, pat piesaistot “X” īpašnieka Īlona Maska, vairāku Lielbritānijas parlamenta deputātu un Iekšlietu ministrijas ievērību. Tas lieti noderēja, un problēmu izdevās atrisināt ar Lielbritānijas vēstniecības Alžīrijā palīdzību. Tā kā Alžīrijas lielākā daļa ir tuksnesis, Kuks skrēja pa naktīm, lai neciestu no svelmes.