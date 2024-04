Aktiera Toma Veličko sieva zina no galvas vīra partneru tekstus

Sieva atklāj – pati iesaistās un piepalīdz vīram sagatavot mājās jaunās lomas, jo pašai ir liela interese par vīra piedzīvoto un pārdzīvoto: “Man šķiet, ka Tomam visizaicinošākā no lomām – gan fiziski, gan mentāli – bija izrādē "Degunradži". Tās bija bezgalīgas... un fiziski smagas stundas teātrī, līdz ar to tas bija kā izaicinājums mūsu attiecībām.” Alise no galvas zina tekstus gan dažām vīra, gan viņa partneru lomām. “Ja man ir kāds garāks dialogs ar partneri, es palūdzu mājās sievu palasīt pretī tekstu,” saka Toms.