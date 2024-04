Viņi iepazinās tiktokā - dziedātāja Mārtiņa Gruntes un viņa Diānas mīlasstāsts

Abu randiņi ved uz ziemas peldēm. “Visgrūtāk ar to peldēšanu ir agrā pavasarī un rudenī, ziemā gaisa temperatūra ir mīnusos, bet ūdenī temperatūra ir plus divi. Tāpēc nav tik traki. Bet, kad ārā ir plus pieci vai seši, ir visgrūtāk ielīst ūdenī. Savukārt vasarā aizbraukt uz jūru nopeldēties man ir vislielākais izaicinājums,” smej Mārtiņš, kas ar mīļoto, protams, peldēt dodas kopā. “Ja es redzu, ka Diāna pēc darbiem ir sagurusi, tad iesaku nevis iet izgulēties, bet doties uz upīti nopeldēties. Jo pēc peldes var ļoti ātri atjaunoties, atgūt spēkus un ir sajūta, ka var kalnus gāzt. Mēs viens otru pieskatām, ja redzam, ka kāds no mums ir saguris, tad uzreiz – aiziet, dodamies peldēt, lai mūsu ikdiena būtu daudz enerģiskāka. Mēs peldam gan vakaros, gan no rītiem, tas atkarīgs no mūsu darbu grafikiem. Tā ir mūsu dvēseliskā atjaunošanās,” par kopīgo aizraušanos stāsta Mārtiņš.