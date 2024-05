Leons Zviedris par savu raibo dzīvi: "Gribēju noslēgt fiktīvas laulības ar kundzi, kura pēc gadiem varēja būt mana vecmāmiņa"

Pāris reižu viņu redzēju un vairs nevarēju naktīs gulēt. Lietus, vējš, auksts, bet viņš vasaras drēbītēs trīcēdams pūš savu ar melnu izolācijas lenti salīmēto mežragu. Uzreiz sapratu, ka puisis to dara, lai izdzīvotu. Viņš nevis diedelēja, bet izmisis pūta mežragu. Kad vizualizēju situāciju, kādā viņš atrodas, trīcēju tikai no domām vien. Tas arī man lika, gari nedomājot, ķerties vērsim pie ragiem. Aprunājies ar puisi, sapratu, ka viņam klājas vēl štruntīgāk, nekā biju domājis, un man acis kļuva slapjas. Izrādījās, ka viņš ir vecākais bērns daudzbērnu ģimenē, un, lai mammai būtu vieglāk uzturēt pārējos, noīrējis sev dzīvoklīti. Lai atvieglotu viņa stāvokli, apsolīju par to samaksāt gadu uz priekšu. Puisis saminstinājās. Redzēju, ka grib kaut ko teikt, bet baidās. Kad iedrošināju, atzinās, ka jau pusgadu par savu mitekli nav varējis samaksāt, esot jāmaksā 25 eiro mēnesī... Viņam nebija pat tādas naudiņas! Tad samaksāju parādu un īri pusgadu uz priekšu. Skaidru naudu gan nedevu, ar to man ir pieredze, bet pastā apmaksāju kvītis. Un palūdzu kopijas – gadījumam, ja puiša situāciju kāds gribētu negodprātīgi izmantot. Arī pie jauna mežraga viņš tika. Vēlāk no liepājniekiem uzzināju, ka puisis to pie veikala pūš jau no bērna kājas un ir iesaukts par Tālavas taurētāju. Tad man radās jautājums – kāpēc neviens vietējais, zinot, kādā situācijā puisis nonācis, nebija viņam palīdzējis? Tiešām cilvēcība aizmirsta? Bet te uzrodas Zviedris un visu nodara!