FOTO: Jelgavā top ledus skulptūras populārajam festivālam

Līdz trešdienas vakaram Pasta salā notiek darbs pie komandu skulptūrām, savukārt jau no ceturtdienas mākslinieki strādās pie individuālo darbu izveides, kas apmeklētājus priecēs Jāņa Čakstes bulvārī.

Jau no 2. līdz 4. februārim Jelgavā ar vērienu izskanēs jubilejas Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls, tāpēc konkursanti profesionāli tēlnieki no Ukrainas, Indonēzijas, Argentīnas, Latvijas, Nīderlandes, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Mongolijas, Apvienotās Karalistes un Spānijas jau sākuši darbu pie savu skiču iedzīvināšanas mākslas darbos.

Konkursa pirmās dienas tēlnieki velta komandu skulptūru izveidei Pasta salā. Ņemot vērā laikapstākļus, darbs notiek slēgtās teltīs, tādējādi pasargājot ledus materiālu no ārējo apstākļu nelabvēlīgās ietekmes – saules, vēja un lietus –, kas var radīt mikroplaisas un veicināt kušanu. Tāpat, organizatori ir tradicionāli parūpējušies arī par kvalitatīvu materiālu – konkursa darbiem tiek izmantots no destilēta ūdens speciāli saldēts ledus bez gaisa burbuļiem. Tas ir kristāldzidrs un, pateicoties saldēšanas tehnoloģijai, kūst lēnāk. Bez tam, arī šoreiz komandu skulptūru izveidē mākslinieki izmanto divas tonnas ledus, bet katra individuālā skulptūra taps no tonnu smaga ledus bloka. Šāds formāts rada iespēju sagatavot vērienīgāku un detaļām bagātāku mākslas darbu, bet vienlaikus nodrošina arī mākslas darba izturību.

Komandu skulptūras dalībniekiem ir jāpabeidz līdz trešdienas vakaram, savukārt jau no ceturtdienas, pusotras dienas laikā, tēlnieki strādās arī pie individuālo skulptūru izveides.

Būtiski uzsvērt, ka vēl bez konkursa skulptūrām, festivāla apmeklētājus Pasta salas teritorijā un Jāņa Čakstes bulvārī priecēs arī citi ledus objekti – ledus bārs, ledus pirts, foto skulptūras, ledus atrakcijas un spēles. Šie objekti izgatavoti festivālam jau iepriekš, glabājas saldētavā un to izvietošana festivāla teritorijā notiks no 1. februāra.

Novērtēt konkursa ledus mākslas darbus un redzēt to autorus festivāla apmeklētāji varēs jau 2. februārī. Festivāla teritorija piektdien būs atvērta no pulksten 18 līdz 22. Savukārt jau 19.30 festivāls piedzīvos svinīgu atklāšanu un tiks apbalvoti arī konkursa laureāti. Zīmīgi, ka pirmajā festivāla dienā apmeklētājus priecēs arī uguns šovs, skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi, kā arī viesi no “Triānas parks” un “Musiqq”.

Līdz 1. februārim biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs var iegādāties lētāk. Vienas dienas biļešu cena pieaugušajiem ir 10 eiro, bet skolēniem, studentiem, pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti – 5 eiro. Pieejamas arī ģimenes biļetes un biļetes ar “3+ Ģimenes karti” – cena iepriekšpārdošanā ir 20 eiro. Tikai Jelgavas kultūras nama kasē biļete uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti, maksā 7 eiro, uzrādot Jelgavas skolēna apliecību – 4 eiro.

No 2. februāra ieejas biļete pieaugušajiem maksās 15 eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem – 7 eiro, bet ģimenes biļetes cena būs 30 eiro. Bērniem līdz septiņu gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas.