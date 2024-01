"Vēlos iegūt savu vislabāko ķermeni," - Liene Ušakova šovā veiks tauku atsūkšanu

No 22. janvāra televīzijas skatītājiem ir iespēja sekot līdzi efektīvās Lienes Ušakovas ikdienas solim, lūkojot to pašmāju realitātes šovā “Slavenības. Bez filtra”. Vienā no filmēšanas dienām viņa satiekas ar mammu un draudzenēm, atklājot savus jaunā gada plānus.