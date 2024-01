Uz dalību Eirovīzijā pretendē leģendārā Alda Drēģera dēls

“Viņš bija mans tēvs, taču viņa klātbūtne manā dzīvē bija visai maza, mēs nedzīvojām kopā un kopumā maz laika pavadījām kopā. Mani uzaudzināja mamma un vecvecāki, viņu loma manā dzīvē ir bijusi ļoti svarīga, un to es ļoti augsti vērtēju,” tā žurnālam "Kas Jauns" atklājis Jānis.

Londonā un Lietuvā

Mūziķis Jānis Drēģeris (34) atklāj, ka viņa ceļš līdz skatuvei īpaši neatšķiras no citu mūziķu stāstiem, pabeidzis mūzikas skolā klavieru klasi, dziedājis koros un bijis vairāku muzikālo grupu sastāvā. Aizrāvies ar rokmūziku, daudz klausījies "Rage Against the Machines", "Limp Bizkit", "Alter Bridge", "Alice in Chains" un vēl citus pasaules rokmūziķus, fanojis par pašmāju māksliniekiem Ivo Fominu un grupu "Opus Pro". Vēl tagad viņam šķiet, ka "Opus Pro" solista Alex, Ivo Fomina, Ata Ieviņa vokālās spējas ir apbrīnojamas, un Jānis daudz mācās, lai saviem elkiem līdzinātos.

Beidzamos divus gadus viņš uzņēmies leģendārās rokgrupas "Opus Pro" vokālista amatu, uzstājoties koncertos un priecējot grupas ilggadējos fanus. “Regulārie koncerti ar "Opus Pro" man kā mūziķim sniedz rūdījumu, tā ir nenovērtējama pieredze un arī sajūtas, jo pats ilgus gadus esmu bijis šīs grupas fans. Tagad atrašanās uz vienas skatuves ar saviem elkiem, pieredzējušiem grupas biedriem man sniedz gan gandarījumu, gan uzliek lielu atbildību,” viņš atklāj.

Taču bez "Opus Pro" viņš ir solists grupā "Jar Of Kings" un vēl vienā kolektīvā - "Janis Dregeris & Rockband", ar kuru spēlē pasaulslavenu roka hitu kaverversijas, tāpat paspēj darboties vēl citos muzikālajos projektos. Viņaprāt, liels sasniegums bija 2018. gada dalība Lietuvas televīzijas šovā "The Voice of Lithuania", kur viņš iekļuva, atlases kārtā izpildot "AC/DC" leģendāro "Highway to Hell".

“Tiku līdz pusfinālam, saceļot kājās Kauņas arēnu,” viņš lepojas. Veiksmīgā dalība Lietuvas konkursā bija sekas kādai citai pieredzei, kas sākotnēji Jānim šķitusi kā liela neveiksme. 2017. gadā viņš iekļuva "X faktora" atlasē Londonā, taču nebija pietiekami labi sagatavojies un tamdēļ nevarēja sniegt savu labāko priekšnesumu: “Bija ļoti žēl, ka nesanāca, taču uz Lietuvas konkursu braucu, zinot, kādas kļūdas vairs nepieļaut, un tādā ziņā Londonas pieredze iedeva labu mācību.”

Būt brīvam un dzīvot patiesi

Piedalīšanās "Supernovā" Jānim nāca nejauši, viņu uzaicināja grupas "Jar Of Kings" dalībnieki, kuri meklēja solistu. “Es par šo grupu maz biju dzirdējis, bet man bija liels pārsteigums, ka esam uz viena viļņa, jo viņu daiļradē dzirdu sev pazīstamu mūzikas stilu, skanējumu,” viņš atklāj. Konkursa dziesmas "Wildfire" mūzikas autori ir visi grupas "Jar Of Kings" dalībnieki. Jānis sarakstījis dziesmas tekstu, tas noticis ļoti viegli, impulsīvi, bez piepūles vai garām pārdomām. “Mēdz teikt, ja dziesma rodas ļoti īsā laikā, tad tā ir patiesa un rakstīta, “esot uz viļņa”, tā atspoguļo tevi tādu, kāds tu esi, bez nekādas ietekmes no malas,” piebilst mūziķis. Tā bijis arī šoreiz: sadzirdot grupas biedru pirmo demo variantu mūzikai, vārdi paši sāka plūst tā, “it kā ūdens maisītājam būtu pārplīsušas caurules”.

Dziesmas galvenais vēstījums ir būt brīvam un dzīvot patiesi. “Dzīvojam brīvi un noņemam visus rāmjus ap sevi. Dzīve ir īsa, tāpēc nevajag to pavadīt iesprostotam priekšstatos vai citu viedokļos un nemitīgi pārdzīvot,” saka vārdu autors.

Dziedošais IT speciālists

Beidzamos 12 gadus Jānis sevi dēvē par rīdzinieku, bet uzaudzis ir Latgalē. “Esmu no mazās, bet, manuprāt, pasakaini skaistās Krāslavas, ar kuru ļoti lepojos,” atklāj mākslinieks. Tieši tur viņš atklājis savu interesi par rokmūziku, ar draugiem spēlējuši garāžā un mācījušies pirmos ģitāras akordus. “Tagad ar nostalģiju atceros tos laikus, kad nekā nebija, arī tehniskās prasmes bija vājas, taču bija cerība un iedvesma izlauzties un iemācīties spēlēt ģitāru, lai tiktu tālāk. Man par šo laiku ir ļoti patīkamas un neaizmirstamas atmiņas.”

Ilgus gadus Jānis nostrādāja robežsardzē, 13 gadu ilgajā dienestā tika līdz pat kapteiņa pakāpei. “Ir tāds teiciens, ka attīstībai nepieciešamas pārmaiņas, tāpēc 2022. gadā mainīju profesiju, un tagad strādāju IT nozarē. Sapratu, ka man ir laba tehniskā domāšana, un izlēmu kļūt par programmētāju,” viņš saka. Ir laimīgi precējies, audzina trīs bērnus. “Jā, daudzbērnu ģimenes statuss nav viegls, tas prasa daudz spēka. Milzīga cieņa un apbrīna manai sievai, kura to visu iztur, kamēr esmu koncertos,” novērtē mūziķis.

Arī bērniem patīk muzicēt, gadās, ka Jānis vakarā pirms koncerta mājās nolemj iesildīt balsi un drīz vien viņam pievienojas vēl trīs mazi dziedātāji. “Muzicēšana ir mūsu ģimenes saknēs, tāpēc tikai priecājos, ka arī bērniem patīk to darīt,” viņš smaida. Kā apvienot pilna laika darbu, ģimeni un vēl koncertdzīvi? “Teikšu godīgi, savienot to visu ir milzīgs izaicinājums, tas nebūt nav viegli. Manā uztverē rokenrols neaprobežojas tikai ar kaislību, ārprātu, jaudu un trakumu. Pat rokenrols nevar iztikt bez atbildības un organizētības, tieši otrādi, tas mūzikai piešķir kvalitāti un īsto skaņu! Atpūšos, spēlējot basketbolu, volejbolu, ziemā slēpoju un, lai cik neticami tas skanētu, ļoti labi varu atslēgties, klausoties pavisam harmonisku un mierīgu mūziku,” saka Jānis.