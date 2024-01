Krivenchy vairs nav brīvs vīrietis, bet savu sirdsdāmu vēlas paturēt noslēpumā

Jānis Krīvēns izvēlas tikai rotaslietas no zelta. “Lai arī mūsu reģionā dzīvojošie vīrieši lielākoties izvēlas rotaslietas no sudraba, man patīk zelts. Un vispār man patīk, ka vīrieši nēsā rotaslietas. Sudrabs gan nav mans un nepiesaista, man patīk siltie toņi,” atklāj Krivency. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva un publicitātes)