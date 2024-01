Roberto Meloni atgūstas pēc operācijas un lūdz visiem tīrīt sniegu

Kā zināms, kopš pagājušā gada novembra vidus, kad pēc ilgstošām problēmām nācās veikt mugurkaula operāciju, Roberto iziet rehabilitācijas programmu. Veseļošanās dēļ ar televīzijas darbu šajā sezonā viņš iepauzē, kā dēļ, piemēram, raidījumam "Vakariņš ar savējiem" pievienojies Nauris Brikmanis.

Taču uz skatuves Roberto plāno atgriezties agrāk, piemēram, 8. martā ar dziedātāja līdzdalību VEF Kultūras pilī izskanēs koncerts "Tik dēļ jums, daiļās dāmas, dēļ jums".

“Tas, ko esmu sapratis pēc dakteru un to, kas gājuši tādām problēmām cauri, teiktā, veseļojoties ir jābūt lielai pacietībai, disciplīnai un neatlaidībai. Līdz ar to turpinu savu rehabilitāciju – katru rītu no pirmdienas līdz piektdienai, vienalga, vai ir putenis vai mīnus 20, dodos uz rehabilitācijas centru, kur man ir fizioterapijas un masāžas, lai dabūtu pēdu kārtībā,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" par to, kā šobrīd jūtas, atklāj Roberto. Ar muguru viss esot labi, “sūdzību nav”. “Vienīgi nervs, kas iet uz kreiso pēdu, bijis samocīts, tāpēc strādājam pie tā, lai to un muskuļus “pamodinātu”. Piemēram, tagad strādāju pie gūžas un ikru muskuļiem, lai pēdu celtu uz augšu. Rezultāti jau ir, bet pacietību vēl vajag. Līdz ar to esmu paņēmis pauzi televīzijā, kā arī pagaidām atsakos vadīt lielākus pasākumus, koncentrējos tikai rehabilitācijai. Bet pēc laika atgriezīšos televīzijā simtprocentīgi!” stāsta dziedātājs un TV raidījumu vadītājs.

Filoloģiski izglītotajam sardīnietim Roberto Meloni, kam savu latvisko vārdu krājumu labpatīk bagātināt ar seniem un apvidus vārdiem, nav paslīdējis garām arī žargonvārds johaidī, ko viņš izcēlis pat uz hūdija un teju ik uz soļa spiests piesaukt, ķepurojoties pa Rīgas sniegainajām ielām. Jau veselam cilvēkam pārvietoties pa tām ir pārbaudījums, kur nu vēl cilvēkam ar kustību traucējumiem, kāds šobrīd ir arī Roberto. (Foto: no privātā arhīva)

Kopš Roberto piedzīvo zināmas kustību problēmas, viņš kļuvis īpaši jutīgs uz to, kas sniegotajā ziemā darās Rīgas ielās. “No sirds gribu lūgt cilvēkiem rūpēties par saviem trotuāriem un sētām, jo reizēm staigāt pat pa Rīgas centru ir absolūts murgs. Sniega putra it visur zem kājām sagādā neērtības ne tikai cilvēkiem, kam ir lielākas vai mazākas kustību problēmas, bet visiem! Tāpēc vēršos pie katra iedzīvotāja un viņa sirdsapziņas ar lūgumu paņemt lāpstu un iztīrīt kādu gabaliņu, pie reizes tā arī labs treniņš sanāks. Varu paslavēt mūsu sētnieku, pateicoties kuram pretī manām mājām vienmēr ir tīrs. Bet ir vietas, kas lāpstu un slotu šoziem nav redzējušas,” pārdomās dalās Roberto.