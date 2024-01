Laura Vizla par šķiršanos no Kristapa Porziņģa: "Nav notikusi traģēdija"

Intervijā žurnālam "Santa" Laura apstiprina, ka ar Kristapu Porziņģi vairs nav attiecībās. "Nav notikusi traģēdija, šo šķiršanos nevērtēju kā zaudējumu. Mēs viens otru cienām, viņš ir lielisks. Man bija jāpaiet malā, jāapsēžas un jāpadomā. Iespējams, esmu tāds cilvēks, kas vienmēr ļoti daudz ir koncentrējies uz citiem. Bet esmu jauna, un, lai būtu pa īstam laimīga, man ir svarīgi attīstīties. Bet grūti to izdarīt, ja dzīvo vairāk otram, nevis sev."

Šo triju gadu laikā jaunā dāma esot ieguvusi pieredzi dzīvot dažādās valstīs un "noteikti esmu kļuvusi citāda Laura".

Ko tad Laura dara tagad? Galveno uzmanību viņa veltot darba kā "Instagram" satura veidotājai, sakot: "Mans mērķis ir Latvija, tālāk Eiropa, pasaule". Šobrīd viņa ir brīva meitene: "Pašlaik gribu pabūt attiecībās ar sevi. Strādāju pati ar sevi, mācos būt pati ar sevi."

Pirmās ziņas par Kristapa Porziņģa un latviešu zeltenes, bijušās "VEF Rīga" basketbola kluba karsējmeitenes Lauras Vizlas attiecībām parādījās 2019. gada vasarā, bet gadu vēlāk pāris par to paziņoja publiski, kad Laura sociālajos tīklos publiskoja foto, kur abi redzami kopā. Pēc tam atklājās, ka Kristapu un Lauru sapazīstināja abu labs draugs – Latvijā pazīstamais šovmenis brazīlietis Felipe Gabriels Ksavjērs.

Bet par abu šķiršanos runāt sāka pērn rudenī. Vēl vasarā Kristaps un it sevišķi Laura sociālajos tīklos dalījās ar fotogrāfijām no kopīgas atpūtas Grieķijas salās, no klātienē apmeklētām Vimbldonas tenisa turnīra spēlēm, bet tās visas tika dzēstas – gan Lauras, gan Kristapa kontos vairs nebija nekādu norāžu, ka viņi būtu pāris. Laura tika izdzēsusi visas bildes, kurās redzama viņa ar Kristapu vai Kristaps viens, savukārt Porziņģa profilos bija atrodama vairs tikai viena fotogrāfija kopā ar daiļo blondīni. Turklāt Laura nedevās līdzi Kristapam uz ASV, kad tur sākās Nacionālās basketbola asociācijas jaunā sezona.