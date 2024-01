Sanda Dejus satriekta, kā cilvēki nozākā Judzi un Ceriņus

Šā gada sākumā, kad Sanda Dejus savā "Instagram" profilā ievietoja vēstījumu ar Māras Zālītes dzejas rindām: “Laidiet mani vaļā! Es neesmu no dzelzs!”, viņai zvanīja mamma un vaicāja, kas ar meitu noticis un vai viss ir kārtībā? Tad arī meita izstāstīja mammai, kas viņu tā satraucis. Un tas skarot arī viņu, jo Sanda ir publiski zināma persona, kuru apspriež sabiedrībā.

Kā lai iztur skarbu aprunāšanu?

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Sanda Dejus atklājusi savus novērojumus, ka publiski zināma cilvēka personiskā dzīve var būt visiem apgramstāma un aiztiekama un katrs var izteikt savu viedokli, iejaukties un bakstīt ar pirkstu. Šajā gadījumā runa ir par televīzijas ētera personību pāri Leldi un Aivi Ceriņiem, kas publiski paziņojuši par šķiršanos.

“Mani šī situācija šokēja. Pirms cilvēki sociālajos tīklos sāk komentēt Ceriņu pāra šķiršanos, vai viņi nevarētu aizdomāties, ka šie cilvēki, kurus viņi aprunā, nav no dzelzs? Tāda pati situācija ir arī ar Mārci Judzi, kuru visi atļāvās nozākāt. Bet viņi taču ir dzīvi cilvēki! Varbūt kādam šī viedokļu paušana ir kā izklaide, bet citam tas var ietekmēt dzīvi. Nevajag iedomāties, ja reiz šis cilvēks ir publiskajā telpā, tad viņš ir no dzelzs, ka viņam nesāp, ka ar viņu var visādi izrīkoties un lemt, kā būtu jābūt viņa dzīvē. Bezmaz vai ir tā, ka tajos brīžos, kad mēs jūs izklaidējam, jums viss ir forši, bet, tiklīdz mums kaut kas atgadās, tā mēs vienkārši tiekam brutāli iznīcināti, par mums var runāt jebko. Šis viss manī ļoti norezonēja un pamatīgi satricināja,” saka Dejus un piebilst: “Tā kā arī es esmu publiska persona, arī par mani var runāt pilnīgas muļķības, un man nav nekādas iespējas aizstāvēties, jo es pat nezinu, kur tādas sarunas parādās. Var jau būt, ka man ir pārāk plāna āda?! Un kolēģi ar pieredzi šovbiznesā man teiktu: “Sanda, atslābsti, tā notiek ar visiem sabiedrībā pazīstamajiem!” Bet es vēl tik vienkārši to visu nespēju sagremot, jo man liekas, ka tā nedrīkst darīt! Tas varbūt ir mans naivums un vientiesība…”

Sanda atgādina, ka arī sabiedrībā zināmiem cilvēkiem ir tiesības būt vājiem un ievainojamiem, tāpēc nedrīkst viņus nozākāt. “Man nešķiet pareizi, ka katram liekas, ka viņam ir jāizsaka viedoklis. Tev nav obligāti jābūt viedoklim par kāda cita ģimenes dzīvi! Pat personiski pazīstot Mārci Judzi un Aivi un Leldi Ceriņus, man par viņu šķiršanos nav nekāda viedokļa. Mani forši draugi tagad ir nonākuši situācijās, kad visi viņus var zākāt un bakstīt, un līdzcilvēki neaizdomājas, ka, pirms viņi to dara, aiz katras sabiedrībā zināmas personības ir cilvēks, kuram tiek nodarīts pāri.

Pretīgas lietas reizēm raksta cilvēki, kas vispār ar konkrēto notikumu nav saistīti, un tas šķiet ļoti negodīgi.

Mēs, publiskās personas, tikai darām savu darbu, kāpēc vēl kāds lien mums līdzi tālāk uz mājām?” tā Dejus.

Nekad nav slēpusi, ka ir liela balamute

Radio ētera personība un pasākumu vadītāja teic, ka par savu uzvedību nekaunas: “Es zinu, kāda esmu. Man tikai būtu bēdīgi, ja par mani izplatītu melus. Tad šādā apmelošanas situācijā man būtu žēl sava vīra. Lai gan esam ar vīru izrunājuši, ka neesmu pasargāta no apmelojumiem. Taču man tiešām nav nekā tāda, ko vajadzētu slēpt. Jā, es esmu mutīga un diezgan liela balamute arī pasākumos un beksteidžos, kur strādāju. Vienmēr paflirtēju un pakoķetēju, bet par saviem darbiem man nevienam nav jāatskaitās, tikai vīram. Man ir savs vīrs, un viņš zina, kāda es esmu.”

Sanda Dejus apzinās, ka ir publiska persona, taču vīru savās publiskajās aktivitātēs neiesaista: “Man reizēm vaicā, kur tad vīrs, izskatoties, ka esmu bezmaz kā vientuļā māte, jo viņš nekur neparādās. Vīram šāda publicitāte nav nepieciešama, tāpēc arī viņš nekur neparādās. Es respektēju vīra vēlmi. Mēs taču kā ģimene ļoti daudzas lietas darām kopā – brīvdienās atpūšamies, ejam uz baseinu, braucam uz kalnu, dauzāmies un baudām kopā dzīvi, bet to gan mēs nekur nepublicējam. Instagram man lielākoties ir darba profils, kurā parādu, ko daru un kādi ir mani projekti. Ar manu meitu Dārtu, kurai ir astoņi gadi, gan ir citādāk – viņa jau ir izvēlējusies iet publicitātes ceļu un piedalās dažādos reklāmas projektos.”

