Aktrise Olga Dreģe par mūža sarežģītākajām desmitgadēm un pareģojumu, kas piepildījās

Taujāta par cilvēka mūža desmitgadi, kas varētu būt sarežģītākā, raidījuma vadītājai Inesei Vaikulei Dreģe teic: “Man tās desmitgades ir tā organiski papildinājušās un atziņām bagātas kļuvušas. Es varētu salīdzināt to ar tādu kā kāpienu kalnā. Tā kā Mudīte Šneidere mīlēja sacīt: “Mēs jaunībā dzīvojām starp ģēnijiem un paši nemaz to neapzinājāmies.””

Viņa turpina: “Tiešām, kad man jāatceras visi šie pirmsākumi uz Dailes teātra skatuves, kad kolēģi, partneri, kas vēlāk kļuva arī mūsu pedagogi, – ar ko tik mēs neesam kopā strādājuši, meklējuši, domājuši, radījuši – tie visi bija fantastiski cilvēki.” Uz Vaikules jautāto, vai aktrisei raksturīgi būt pret sevi ļoti paškritiskai, Dreģe nosaka: “Bez šaubām!”

“Kas ir nabadzībā audzis, badā, ka ir daudzbērnu ģimenē, kas iemācījies sadalīt to vienu kumosiņu, to vienu oliņu uz daudzām, daudzām mutēm, un šī neticība nāk jau no bērnības,” viņa stāsta, atminoties savas mammas vārdus, “Es esot pēckara notikumus vienmēr tādās jokainās un smieklīgās etīdēs atspēlējusi, un mammiņa vienmēr man teica: “Tā mums būs aktrise!” Viņas pareģojums piepildījās.”

Pilnu raidījuma ierakstu vari noklausīties šeit!