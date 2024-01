Noskaidro, kas cīnīsies par "Zelta mikrofona" "gada dziesmas" titulu!

Savukārt četras nominācijas ieguva gan grupas "Astro'n'out", gan "Singapūras satīns", bet pa trim nominācijām saņēmušas grupas "Sudden Lights", "Instrumenti" un dziedātājs Dons.

Šogad "Zelta mikrofona" vērtēšanai iesniegti kopskaitā 478 pieteikumi - 163 albumi, 134 dziesmas, 120 videoklipi, 46 debitanti un 15 koncertieraksti video formātā. "Zelta mikrofonu" veido 21 nominācija, ņemot vērā albumu žanrisko iedalījums atsevišķas kategorijas, tajā skaitā "Gada dziesma", "Gada videoklips", "Gada debija", "Radio hits", "Straumētākais ieraksts ar "Elektrum"" un "Elvi" gada dziesma un citas. Šogad balvu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā saņems grupa "Credo", savukārt nomināciju "Gada albums" noteiks žūrijas balsojums pēc visu nominantu uzzināšanas.

Balvu nominācijā "Radio hits" pasniedz Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), kura apkopo radiostacijās skanošākās dziesmas. LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa norāda, ka, vērtējot biežāk atskaņotākās dziesmas, vērā tiek ņemtas Latvijas radiostacijas, kurās skan Latvijā radīta mūzika un visvairāk reizes atskaņotās dziesmas pēc to skanēšanas biežuma tiek reizinātas ar radiostaciju reitingiem. Uz "Radio hita" balvu pretendē tie ieraksti, kas ierakstīti, reģistrēti un atskaņoti laika posmā no 2022.gada 2.decembra līdz 2023.gada 1.decembrim.

"Zelta mikrofona" ceremonija notiks 8.martā pasākumu un konferenču centrā "Atta Centre". Pasākumu vadīs Sanda Dejus un Mārtiņš Spuris. Kā pirmā ceremonijas koncertā izziņota grupas "Singapūras satīns" dalība, pilna programma tiks izziņota laika gaitā.

Kategorijā "Džeza, fanka vai soula mūzikas albums" nominēts Toms Rudzinskis ar ierakstu "Abyss", Gunārs Rozenbergs un "Latvian Radio Big Band" ar ierakstu "Linda", dažādu izpildītāju ieraksts "Live At The M/Darbnīca vol.1| Jazz in Riga| Latvia 2022/2023", Matīsa Čudara Trio ar ierakstu "Take Your Time", apvienība "Auziņš, Čudars, Arutyunyan" ar ierakstu "Tutti off Duty".

Kategorijā "Elektroniskās mūzikas albums" par uzvaru sacentīsies "Waterflower" ar ierakstu "All Art Is Ecological", apvienība "Terra sine" kopā ar dažādiem izpildītājiem par ierakstu "Arrival", "Sign Libra" ar ierakstu "Hidden Beauty", "Mickeen" ar ierakstu "Hyalite", kā arī grupa "Gas of Latvia" ar ierakstu "Saules sirds".

Kategorijā "Hiphopa mūzikas albums" par uzvaras lauriem sacentīsies hiphopa mākslinieks Ozols ar ierakstu "1979", "Netīrās cilpas" ar ierakstu "Melnezera grāmata", Gustavo ar ierakstu "Tagad tikai sākās", "Bandabanda" ar ierakstu "Gangbang" un grupa "Singapūras satīns" ar ierakstu "Super".

Kategorijā "Indie vai alternatīvās mūzikas albums" nominēts Juris Simanovičs par ierakstu "Mīlestības metastāzes", apvienība "Juuk" par albumu "Muļķa stabule", grupa "Baložu pilni pagalmi" par ierakstu "Nē! Zināms iemesls", "Zāle" par albumu "Sniegs", dziedātājs Imants Daksis par ierakstu "Vientuļās revolūcijas".

Kategorijā "Starpžanru un instrumentālās mūzikas albums" sacentīsies grupa "Dagamba" ar ierakstu "Bach Against the Machine", Mārcis Auziņš par ierakstu "Citādi citāti", Ieva Kerēvica par albumu "Romantika", Jānis Lūsēns par ierakstu "Sound Fields", Reinis Sējāns un Liepājas Simfoniskais orķestris par ierakstu "Vārna".

Kategorijā "Kantri vai šlāgera mūzikas albums" nominēta grupa "Sestā jūdze" ar ierakstu "Latvieši", Edvards Strazdiņš ar albumu "Lauku dzīves miera osta", grupa "Dakota" ar albumu "Māja uz riteņiem", dziedātāja Paula Saija ar ierakstu "Pauls un Paula" un grupa "Apvedceļš" ar ierakstu "Pētergailis".

Kategorijā "Mūzikas albums bērniem" par uzvaru sacentīsies mūziķe Laura Polence ar ierakstu "Draugi, prieki, panti", Arturs Gruzdiņš un "Knīpas un knauķi" ar albumu "Drošības festivāls", dziedātājs Zigfrīds Muktupāvels, mūziķe Ilona Dzērve, bērnus studija "Kukaiņi" ar ierakstu "Putnu dziesmas", kā arī Lauris Reiniks, Rūta Reinika-Preisa, Sofija Timma ar ierakstu "Ričijs Rū rīko koncertu 2".

Par "Gada popmūzikas albuma" godu sacentīsies grupa "Astro'n'out" ar ierakstu "777", dziedātāja "Múr" ar ierakstu "Disbalanss", grupa "Kautkaili" ar ierakstu "Personas kods", dziedātāja "Aminata" ar ierakstu "Savvaļas pusē", dziedātājs Intars Busulis ar ierakstu "Spēlē savā burvju flautā".

Par "Gada roka vai metāla mūzikas albuma" titulu sacentīsies grupa "All Day Long" ar ierakstu "Divas ielas", Adrians Grīns ar albumu "Iekšas", "Lapsene" ar ierakstu "Sākums", "Nostra" ar ierakstu "Sea of Fertility" un duets "Tempus" ar ierakstu "Vida Colorida".

Kategorijā "Tautas vai pasaules mūzikas albums" nominēts dažādu izpildītāju ieraksts "Devums", "Garataka" par albumu "Izmeklētas meldijas un tādā garā", grupa "Auļi" par ierakstu "Ķekatās". Tāpat šajā kategorijā nominēts dažādu izpildītāju albums "Sviests 10", kā arī grupas "Laimas muzykanti" ar albumu "Turu buru!".

"Klasiskās un vokālās mūzikas albuma" kategorijā nominēts Aigars Reinis par ierakstu "Alfrēds Kalniņš. Ērģeļmūzika", Rihards Plešanovs par ierakstu "Les Flexibles", Latvijas Radio koris un diriģents Sigvards Kļava par ierakstu "Lūcija Garūta. Ābele/ Apple Tree", Dzintra Erliha ar ierakstu "Serena", Kārlis Auziņš un Rihards Plešanovs par ierakstu "Still Nature".

Kategorijā "Labākā dziesma" nominēta grupa "Kautkaili" ar dziesmu "Ļauj man", Fiņķis un Patrisha ar dziesmu "Raķešu zinātne", "Laika suns" ar dziesmu "Rīts rīts rīts rīts rīts rīts", grupa "Instrumenti" ar dziesmu "Runā Rīga", "Alejas" ar dziesmu "Ūdensvīrs".

Kategorijā "Labākā debija" nominēta "Paula" ar ierakstu "CGI", "Mickeen" ar ierakstu "Hyalite", Diona ar ierakstu "Marionete", Paula Saija ar ierakstu "Pauls un Paula", "Red Lung" ar ierakstu "Sleepless".

Kategorijā "Labākais videoklips" par uzvaru sacentīsies Gustavo un "Ansis" par "Efektu". Kategorijai nominēts arī Gustavo, Ozols un Čižiks par "Tagad tikai sākās", Dons par "Lauzto šķēpu karaļvalsti", Fiņķis un "Patrisha" par "Raķešu zinātni", grupa "Instrumenti" par "Runā Rīga"

Kategorijā "Labākais koncertieraksts video" nominēts grupas "Dagamba" koncertieraksts "Dagamba. Bach Against the Machine". Tāpat par balvu šajā kategorijā sacentīsies grupa "Lupa", kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un diriģents Normunds Šnē par koncertierakstu "Grupa "Lupa" feat. "Sinfonietta Rīga"", "Mesa" par koncertierakstu "Mesa "25 gadi mūzikas"", mūziķis "Shipsea" par koncertierakstu ""Shipsea". Apgaismo mani" un grupa "Sudden Lights" par koncertierakstu "Sudden Lights" Mežaparka Zaļajā teātrī. Koncertfilma".

Kategorijā "Albuma dizains" nominēta grupa "Astro'n'out" ar "Koncertieraksts 777", Juris Simanovičs ar "Mīlestības metastāzes", Busulis ar "Spēlē savā burvju flautā", grupa "Singapūras satīns" ar "Super", "Elija" un Līga Priede ar "Vienlaikus".

Uz balvu kategorijā ""Elvi" gada dziesma" pretendēs grupa "Triānas parks" ar dziesmu "Es gaidu ziemu", Fiņķis un Patrisha ar dziesmu "Raķešu zinātne", grupa "Astro'n'out" ar dziesmu "Manifestē", grupa "Sudden Lights" un Gustavo ar dziesmu "Adata un diegs", apvienība "Tev tuvumā" ar dziesmu "Kad gulbji aizlaižas", dziedātājas Aija Andrejeva un Olga Rajecka ar dziesmu "Viņa ir mana terapija", dziedātājs Miks Galvanovskis ar dziesmu "Par savu zemi saukt", grupa "Instrumenti" ar dziesmu "Runā Rīga", dziedātājs Busulis ar dziesmu "Spēlē savā burvju flautā", dziedātājs Dons ar dziesmu "Divatā".

Kategorijā "Straumētākais ieraksts ar "Elektrum" nominēts hiphopa mākslinieks "Gacho" ar ierakstu "25", Patrisha un Fiņķis ar ierakstu "Raķešu zinātne", grupa "Singapūras satīns" ar ierakstu "Degviela" un "Labvakar", grupa "Sudden Lights" ar ierakstu "Aijā".

Kategorijā "Radio hits" par uzvaru sacentīsies grupa "Astro'n'out" ar dziesmu "Manifestē", "Chris Noah" ar dziesmu "Cik tālu vēl?", dziedātājs Dons ar dziesmu "Divatā", Fiņķis un Patrisha ar dziesmu "Raķešu zinātne", grupa "Triānas parks" ar dziesmu "Es gaidu ziemu".