Pēc "Emmy" balvas iegūšanas Eltons Džons pievienojas ļoti ekskluzīvai sabiedrībai

76 gadus vecā britu roka leģenda “Emmy” balvu nopelnīja par šāgada “Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium”. Tiesa, pats mūziķis uz balvu pasniegšanas ceremoniju Losandželosā nespēja ierasties ceļa operācijas dēļ.

Eltons Džons savas sešu gadu desmitu karjeras laikā ir pārdevis vairāk nekā 300 miljonus ierakstu, kļūstot par vienu no visu laiku pelnošākajiem izpildītājiem. Viņš ir saņēmis piecas “Grammy” balvas, divas “Oskara” balvas (1994. gadā par dziesmu “Can You Feel the Love Tonight” filmā “The Lion King” un 2019. gadā par dziesmu “(I'm Gonna) Love Me Again” filmā “Rocketman”), “Tony” balvu 2000. gadā par labāko oriģinālmūziku mūziklā “Aida”.

EGOT uzvarētāju skaitā ir tādas leģendas kā Džons Gilguds, Odrija Hepbērna, Vūpija Goldberga, Endrū Loids Vebers. Amerikāņu komponists Ričards Rodžerss 1962. gadā kļuva par pirmo, kuram izdevās nopelnīt šīs četras prestižās balvas. 2023. gadā EGOT ieguvēju sarakstam pievienojās aktrise Viola Deivisa.

"Emmy" godalgu ceremonijā labākās drāmas balvu saņēma ASV televīzijas kanāla HBO seriāls "Succession", bet labākā komēdijseriāla balvu — "The Bear". Labākā dramatiskā aktiera balvu saņēma Kīrans Kalkins ("Succession"), bet aktrises — Sāra Snūka ("Succession").

Džeremijs Alens Vaits saņēma labākais komēdijseriāla aktiera balvu ("The Bear"), bet Kvinta Bransone — labākās komēdijseriāla aktrises balvu ("Abbott Elementary").

Šāgada "Emmy" balvu pasniegšanas ceremonija notika ar četru mēnešu aizkavēšanos Holivudas aktieru un scenāristu streika dēļ.