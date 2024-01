Milzīga interese par kulta grupas "Radiohead" dalībnieku Siguldas koncertu, iepriekšpārdošanā pieejamās biļetes izķertas acumirklī

Jāpiebilst, ka "The Smile" sastāvā bez abiem pieminētajiem smagsvariem muzicē arī bundzinieks Toms Skiners.

Šis būs "The Smile" pirmais un pagaidām vienīgais koncerts Baltijas valstīs, un tā programmu veidos apvienības abu – debijas “A Light for Attracting Attention” un 26.janvārī iznākošā “Wall of Eyes” - albuma hiti.

Kā minēts, "The Smile" sastāvu veido kulta grupas "Radiohead" radošais kodols - Toms Jorks (vokāls, ģitāra, basģitāra, taustiņistrumenti) un Džonijs Grīnvuds (ģitāra, basģitāra, taustiņistrumenti), kā arī dažādu grupu, tai skaitā džeza apvienības "Sons of Kemet", bundzinieks un perkusionists Toms Skiners. "The Smile" projekts, kura nosaukums paņemts no britu dzejnieka un rakstnieka Teda Hjūza dzejoļa, radās pandēmijas laikā, kad kopā muzicēšana bija apgrūtināta.

Pirmā "The Smile" publiskā uzstāšanās notika Glastonberijas festivāla straumēšanas tiešraidē 2021.gada maijā, kam sekoja vēl 3 koncerti Londonā. 2022.gada pavasarī klajā nāca apvienības debijas albums “A Light For Attracting Attention”, ko producēja "Radiohead" ilgtermiņa producents Naidžels Godričs. Ņemot vērā Toma Jorka un Džonija Grīnvuda talantu, nav nekāds pārsteigums, ka šo garadarbu kritiķi un protams arī publika uzņēma ļoti atzinīgi, sasniedzot 5.vietu Lielbritānijas albumu topā. Kā līdersingls 2022.gada janvārī tika izdots "You "Will Never Work in Television Again". Vēlāk tam sekoja "The Smoke", "Skrting on the Surface", "Pana-vision", "Free in the Knowledge" un "Thin Thing".

Daži kritiķi "The Smile" dēvē par "Radiohead" reinkarnāciju, jaunu šķautni, kurā sakausēts pa druskai no postpanka, progresīvā roka, afrobīta un neoelektronikas. "Pitchfork" apskatnieks uzskata, ka šis albums: “izklausās pēc īsta "Radiohead" vairāk nekā jebkurš cits no neskaitāmajiem grupas dalībnieku blakus projektiem”. Lielākā daļa gan vienojas, ka blakusprojekta izkārtne ļauj "Radiohead" radošajam tandēmam Jorkam-Grīnvudam sacerēt daudz brīvāku un nepiespiestāku materiālu: “šī bija iespēja strādāt pie dažām melodijām bez spiediena būt "Radiohead" Lenonam un Makartnijam vai, varbūt precīzāk, Votersam un Gilmoram, kas, iespējams, sagādāja sarūgtinājumu pārējiem trim grupas dalībniekiem. Jo “A Light for Attracting Attention” ir šo dziesmu autoru visbaudāmākā mūzika pēdējo gadu laikā”.

2023.gada pavasarī "The Smile" dalībnieki atklāja, ka ķērušies pie jauna materiāla rakstīšanas. Pirmais singls "Bending Hectic" klajā nāca 20.jūnijā un tajā piedalās Londonas Mūsdienu orķestris. Stereogum kompozīciju apraksta kā “epopeju, kas sākas maigi un klusi, bet pamazām pārvēršas par krāšņu stampājošu zvēru.” 13.novembrī grupa informēja, ka otru viņu albumu sauks “Walls of Eyes”, un tas nāks klajā 2024.gada 26.janvārī. Tai pa dienā publika tika iepazīstināta ar otru singlu, kam dots albuma titulnosaukums "Wall of Eyes". Videoklipu šim singlam uzņēmis godalgotais kinorežisors Pols Tomass Andersons jeb PTA. Tik tikko, 9.janvārī, klajā nācis jaunākais albuma singls "Friend of a Friend", kura videoklipa arī režisējis PTA.

Albuma “Wall of Eyes” koncertturnejas ietvaros "The Smile" pirmo reizi viesosies Baltijā. Līdz ar to koncerts Siguldā ir vienkārši unikāla iespēja, kas būtu jāizmanto katram "Radiohead" mūzikas cienītājam.