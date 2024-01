Beidzot, pēc 34 gadiem! Cilvēks pirmo reizi pieveic leģendāro spēli "Tetris"

13 gadus vecais Viliss Gibsons savā “YouTube” kanālā publicēja brīdi, kurā viņš sasniedzis 157. līmeni, izraisot spēles “atteici”. Lai pieveiktu spēli, puikam vajadzēja 38 minūtes, viņš sasniedzis arī kopējā rezultāta rekordu un pārspējis vēl trīs citus “Tetris” pasaules rekordus.

Šis puika, kurš “YouTube” pazīstams kā “Blue Scuti”, spēlē “tetri” no 11 gadu vecuma un jau piedalījies vairākos spēļu turnīros.

Vēl pirms dažiem gadiem spēlētāji uzskatīja, ka “tetri” ir iespējams spēlēt tikai līdz 29. līmenim. 2010. gadā profesionāls geimeris Tors Okerlunds spēja sasniegt 30. līmeni, izmantojot tā dēvēto “hiperspiešanas” tehniku, kad spēlētājs vibrē savus pirkstus tā, lai kontrollera kustības ātrums pārsniegtu spēles ātrumu. Kaut gan citi geimeri izmantojuši dažādas tehnikas, līdz šim tikai mākslīgajam intelektam bija izdevies sasniegt līmeni līdz spēles “atteicei”.

“Tetris” ir datorspēle, kuras mērķis ir pārvietot un pagriezt uz leju krītošas figūras (kas sastāv no četriem vienādiem kvadrātiem) tā, lai tās aizpildītu veselas rindas.

1984. gadā, strādādams PSRS Zinātņu akadēmijas Dorodņicinas datorcentrā, to izstrādāja Aleksejs Pažitnovs. Nosaukums veidots no vārdiem “tetramino” — no grieķu vārda “četri” un Pažitnova mīļākā sporta veida tenisa nosaukuma.

Mūsdienās uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajām videospēlēm, “Tetris” plašāk kļuva pazīstams kā “Nintendo” rokā turamas spēļu iekārtas “Game Boy” versija, kas tika izlaista 1989. gadā. ASV videospēļu žurnāla “Electronic Gaming Monthly” 100. izdevums ierindoja “Tetris” pirmajā vietā kā visu laiku izcilāko spēli, bet 2007. gadā “Tetris” tika ierindots otrajā vietā IGN 100 visu laiku labāko spēļu sarakstā, turklāt tā ir viena no desmit nozīmīgākajām videospēlēm, kuras iekļautas saglabāšanai ASV Kongresa bibliotēkā.