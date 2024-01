"Manī atlicis tikai viens albums": dziedātāja Selēna Gomesa norāda uz mūziķes karjeras noslēgumu

"Es jūtu, ka man ir vēl viens albums," Gomesa teica pirmdienas podkāsta "Smartless" epizodē.

"Jo vecāka es kļūstu, jo vairāk man šķiet, ka es gribētu atrast kaut ko, pie kā vienkārši apstājos," viņa turpināja, piebilstot, ka aktrises karjera ir tas, kam viņa ideālā gadījumā vēlētos pievērsties.

Jau agrā bērnībā Gomesa sacīja, ka viņas mērķis bija kļūt par "nopietnu aktrisi". Viņas muzikālā karjera sākās tikai tāpēc, ka Disnejs viņu uzrunāja, lai viņa izveidotu albumu, kamēr 2000. gadu beigās filmējās "Disney Channel" komēdijā "Wizards of Waverly Place".

"Es domāju, ka tas būs jautri, un vairāk par visu es domāju, ka tas būs hobijs, kas man patiešām patiks," viņa teica. "Es gribēju būt aktrise. Nekad nebiju iecerējusi kļūt par dziedātāju uz pilnu slodzi, bet acīmredzot šis hobijs pārtapa par kaut ko citu."

Kopš 2013. gada Gomesa ir izdevusi trīs albumus, un to vidū ir dziesmas "Come & Get It", "Same Old Love" un "Lose You to Love Me". Pirmo no divām "Grammy" balvām par labāko latīņu popmūzikas albumu viņa saņēma 2022. gadā par spāņu valodā izdoto EP "Revelación". Pagājušā gada nogalē viņa izdeva savu jaunāko singlu "Single Soon".

Agri kļuvusi par pusaudžu ikonu, pateicoties dziesmai "Wizards", Gomesa šobrīd filmējas arī kritiķu atzinīgi novērtētajā Hulu seriālā "Only Murders in the Building" kopā ar Mārtinu Šortu un Stīvu Mārtinu, kā arī ir filmējusies dažādās filmās, piemēram, "Spring Breakers" un "A Rainy Day in New York".