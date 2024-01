Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - pašmāju humorseriāls, biogrāfiska drāma un "Sisī" trešā sezona

Pašmāju joki

Marija strādā ikdienišķu un vienmuļu darbu kādā Āzijas preču noliktavā, līdz vienu dienu viņas redzeslokā nonāk vairākas kastes ar produktu, kas izmainīs visu viņas dzīvi uz visiem laikiem.

Jaunajā pašmāju kriminālkomēdijas seriālā "Produkts" galvu reibinoši notikumi tiks pasniegti sirreālā realitātē. Tā galvenais režisors Alberts Viegliņš un producents Kristians Alhimionoks ir veidojuši seriālus "Lielie Muļķi", "Viss Norm", "Jaunais Norm", kas ieguvuši plašu jauniešu atzinību.

"Produktā" lomās iejutušies Diāna Krista Stafecka, Toms Harjo, Henrijs Arājs, Telma Auziņa, Sanda Dejus, Markus Riva, Dante Pecolli un citi. “Seriāla aktieru ansamblis galvenokārt balstīts uz talantīgajiem jaunajiem, kā arī pieredzes bagātajiem profesionālajiem aktieriem, taču netrūkst arī kādas pārsteiguma lomas ar sabiedrībā zināmu personu piedalīšanos,” par seriāla spilgto lomu atveidotājiem saka Alberts Viegliņš. “Esmu pārliecināts, ka pēc seriāla noskatīšanās paliks jautri pavadīta laika sajūta, tas būs visnotaļ izklaidējošs un garšīgs TV produkts, kas ietērpts pikantā humora mērcītē un ar kuru noteikti gribēsies dalīties arī ar draugiem un kolēģiem,” ar smaidu turpina Alberts.

Pašmāju seriālu "Produkts" skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli".

Neticami, bet tā notika!

"Muļķu nauda" ir stāsts, balstīts uz patiesiem notikumiem ar parastiem cilvēkiem, kas pārsteidza Volstrītu, pārvēršot videospēļu veikalu ķēdi par pasaulē iekārotāko uzņēmumu.

Stāsta centrā ir vienkāršs puisis Kīts Gils, kas iegulda savus iekrājumus akcijās un raksta par to sociālajos tīklos. Ierakstiem kļūstot populāriem, mainās viņa un viņam pietuvināto cilvēku dzīve. Kad akciju padomi pārvēršas kustībā, bagāts kļūst ikviens – līdz miljardieri nolemj cīnīties pretī, un abu pušu pasaules apgriežas kājām gaisā.

Filma balstīta uz 2021. gada grāmatas "The Antisocial Network" motīviem, un literārais darbs savukārt stāsta par videospēļu tirgotāja "GameStop" akciju cenu negaidīto kāpumu, kas pamatīgi ietekmēja ASV fondu tirgu. Nav jābaidās – filma nav nekāds reālās dzīves atspoguļojums par akciju tirgus ikdienu, tas ir krietni izklaidējošāks stāsts.

Režisors Kregs Gilespijs saka – filmas veidotāji gribējuši šo stāstu pastāstīt arī no iesaistīto vienkāršo cilvēku skatpunkta. Un interesanti, ka viens no šādiem iesaistītajiem cilvēkiem bijis režisora paša dēls, kas, pandēmijas laikā sēžot mājās, izvēlējies ieguldīt savu naudu "GameStop". Gilespijs atminas, kāds stress atvasei bijis, kad tas “cēlies sešos no rīta, lūkojot akciju cenu izmaiņas, ik pēc trim minūtēm pārbaudot savu telefonu, prātojot, kad tad varēs savas akcijas pārdot”. Izrādījās, ka režisora dēls savas spekulācijas beidzis tieši īstajā brīdī. Bet ne jau visiem tā veicās! “Filmā ir diezgan daudz humora, bet mēs nevienu tēlu neizsmejam,” piebilst Gilespijs.

Filmu "Muļķu nauda" ("Dumb Money") skatieties "Tet TV+ Filmu nomā" angļu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.

Klāt vērienīgā seriāla "Sisī" trešā sezona!

19. gadsimta 70. gadu sākums. Eiropa atrodas uz modernā laikmeta sliekšņa. Oto fon Bismarkam uzvarot karā Napoleonu III, spēku līdzsvars Eiropā pilnībā mainās – Francija proklamē republiku un arī Austrijas tauta alkst demokrātijas.

Imperatora ģimene, jo īpaši Francis un Sisī, tiek pakļauta milzīgam spiedienam, jo uz spēles likta monarhijas turpmāka pastāvēšana. Francis spiests sūtīt savu deviņus gadus veco dēlu kroņprinci Rūdolfu uz militāro nometni agrāk, nekā tas bija norunāts ar Sisī. Viņa ir pārliecināta, ka abu dēls tiks psiholoģiski salauzts šajās skarbajās militārajās mācībās, un uzskata – vienīgā izeja ir paņemt dēlu un bēgt uz Vīni. Francim ir jācīnās par sievas atgriešanos mājās laikā, kad Vīnes strādnieku dumpis kļūst aizvien nežēlīgāks.

Seriāla "Sisī" visas trīs sezonas skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli" vācu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.