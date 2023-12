Princese Diāna savus pēdējos Ziemsvētkus pavadījusi viena un ar uzsildītu ēdienu

Princeses Diānas pēdējie Ziemassvētki nebija priecīgi, jo karaliskās svētku tradīcijas nozīmēja, ka viņa dienu pavadīja šķirti no saviem dēliem prinča Viljama un prinča Harija.

1996. gada Ziemassvētkos Diāna un tagadējais karalis Čārlzs III jau vairākus mēnešus kā bija oficiāli šķīruši laulību, lai gan šķirti dzīvoja jau kopš 1992. gada. Tāpēc princesei vairs nebija pienākuma pavadīt svētku laiku Sandringemas pilī Norfolkā, kur viņa bija piedzīvojusi vairākus sev nepatīkamus Ziemassvētkus.

Diānas dēli un šķirtā vīra ģimene svētkos mēroja ceļu uz Sandringemu, bet tikko šķirtā princese Ziemassvētku vakaru un Pirmos Ziemassvētkus pavadījusi viena. Viņas mājās pat nav bijis neviena no apkalpojošā personāla, jo Diāna iedevusi viņiem brīvdienas, lai darbinieki svētkus varētu pavadīt kopā ar saviem tuviniekiem.

Sandringemā 1993. gadā. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Intervijā franču žurnālam “Gala” karaļnama šefpavārs Darens Makgreidijs ļāvis nedaudz ielūkoties tajā, kādi bijuši princeses Diānas pēdējie vientuļie Ziemassvētki.

Strādāt kopā ar princesi pirmssvētku laikā bijis skumji. “Viljams un Harijs devās uz Sandringemu un princese Diāna te [Kensingtonas pilī] bija pavisam viena,” atceras šefpavārs. “Viņa uzstāja, lai personāls Ziemassvētkus pavadītu kopā ar savām ģimenēm un atstātu viņai ēdienu ledusskapī.” Makgreidijs pastāstījis, ka personāls laikus sagatavojis Diānai maltītes, ko viņai pēc tam uzsildīt.

Sandringemā 1994. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press)

Zināms, ka Diānai nepatika pavadīt Ziemassvētkus Sandringemā, kur pēc atsvešināšanās no Čārlza viņa “uzņemta salti”. Kāds no princeses draugiem 2015. gadā izdevumam “Daily Mail” atklājis, ka 1993. gadā – gadu pēc neformālas šķiršanās no Čārlza – “viņa pievienojās ģimenei Sandringemā Ziemassvētku vakarā, palika tur pa nakti, un kopā ar visiem Pirmajos Ziemassvētkos devās uz baznīcu”. Viņš papildinājis: “Taču viņa nepalika uz pusdienām. Tā vietā viņa viena pati mēroja ceļu uz Kensingtonas pili un atlikušo dienas daļu pavadīja tur, lai pēc tam dotos uz Vašingtonu pie draugiem. Tāpat notika arī 1994. gadā, un Diāna juta, ka ir “salti” uzņemta no pārējiem karaliskās ģimenes pārstāvjiem.”

Sandringemā 1994. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/Richard Gillard / Vida Press)

“Diāna nejutās gaidīta,” atklājis informācijas avots. “Princese redzēja, kā viņas klātbūtne padara visus tik saspringtus un nemierīgus. Viņa bija pievienojusies karaliskajai ģimenei savu zēnu dēļ, bet tas nedarbojās.”