Bārbra Streizande paziņo, ka ir "par vecu, lai viņu satrauktu", ja cilvēkiem viņā kaut kas nepatīk

81 gadu vecā Bārbra Streizande par to pastāstījusi vienā no savām jaunākajām intervijām laikrakstam “The New York Times”.

Sarunā viņā skāra tēmu par to, ka, viņasprāt, cilvēkiem ir jāļauj “izpausties un valkāt visu, ko viņi attiecīgajā dienā jūt piemērotu”.

Bārbra Streizande “Oskara” balvu ceremonijas vakarā 2019. gadā. (Foto: Rob Latour/Shutterstock/ Vida Press)

Sarunā tika skārta arī pašizteiksmes māksla, par ko Streizande sacīja, ka tai nav absolūti “nekāda sakara ar vecumu”.

Sarunas noslēgumā zvaigzne sacīja: “Savulaik es pārāk baidījos, kā mani uztvers citi. Tagad esmu par vecu, lai mani tas satrauktu.”

Streizandes nesenā intervija sekojusi viņas biogrāfiskās grāmatas “Mans vārds ir Bārbra” (“My Name is Barbra”) iznākšanai, kas veikalu plauktos nonāca šā gada novembrī.