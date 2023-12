Lilita Ozoliņa, Regīna Razuma, Monika Zīle, Lana Paula, Mihails Gruzdovs - viņus mēs šogad pavadījām mūžībā

Šķēpmetēji zaudē izcilu treneri

Valentīna Eiduka (12.03.1937.–19.11.2023.)

Tie, kas aiziet no Eidukas, vairs neko nesasniedz – tāds bija viens no izcilās šķēpmetēju treneres Valentīnas Eidukas darba vērtējumiem. Diemžēl pati trenere, ko pat dēvēja par Latvijas šķēpmešanas mammu, no dzīves aizgāja 19. novembrī 86 gadu vecumā.

Eidukas trenēto sportistu vidū bija 2004. gada Atēnu olimpisko spēļu sudraba medaļas laureāts Vadims Vasiļevskis, otrās vietas ieguvējs 2008. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs Ainārs Kovals, 2016. gada Eiropas čempions Zigismunds Sirmais, kā arī citi izcili šķēpmetēji.

Strādāja līdz mūža pēdējam brīdim

Vladis Goldbergs (07.09.1952.–01.11.2023.)

“Viņu aizsauca ģēniju slimība. Pirms diviem gadiem viņam konstatēja ļoti retu un nāvējošu slimību, taču Vladis turpināja strādāt līdz pat pašam pēdējam elpas vilcienam,” – tā par savu kolēģi, draugu un pat dzīves mentoru teica "Radio SWH" valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkēvics.

"Radio SWH" ētera producents, radio guru, video un audio komercreklāmu pamatlicējs un pedagogs Vladis Goldbergs mūžībā tika aizsaukts 71 gada vecumā. Kaut arī slimības – amiotrofālās laterālās sklerozes – dēļ viņam bija grūtības parunāt un rakstīt, taču galva bija absolūti skaidra un prāts varošs. “Viņš visu laiku bija darbos, un domāju, ka tieši tas Vladim palīdzēja izturēt. Protams, viņš strādāja attālināti, bet visu laiku bija lietas kursā par radio. Arī tajā liktenīgajā vakarā. Viņš bija dzīvespriecīgs, runāja tikai par darbu,” atcerējās Jānis Šipkēvics.

Dzejniece uzraksta atvadu vēstuli

Amanda Aizpuriete (28.03.1956.–22.10.2023.)

Vēsts, ka Amandas Aizpurietes vairs nav šaisaulē, izskanēja 22. oktobrī, kad dzejnieces dēls Aksels Hiršs to darīja zināmu ar ierakstu sociālajos tīklos: “Šorīt es pamodos, un viņa gulēja mirusi uz grīdas rokas stiepiena attālumā. Savā istabiņā, Dubultu Rakstnieku namā. Es nepiegriezu vērību tam, ka viņa atrodas uz grīdas, – es tomēr diezgan ilgi ar viņu esmu dzīvojis un zinu, cik ļoti viņa mīl/mīlēja šos teatrālos trikus. Un es aizgāju pēc cigaretēm. Atpakaļ nākot, es sajutu trauksmi – nu, tā arī man nav sveša, bet šoreiz bija kaut kā baisi traki. Es stāvēju uz ielas, pīpēju vienu pēc otras. Tad iespēru sev no iekšienes un liku ātrā solī atgriezties. Ieraugot viņu tur atkal, es jau visu sapratu...”

Lai gan Aizpuriete savulaik pat mēģinājusi pati aiziet no dzīves, kad traģiski zaudēja savu mīļoto, punktu dzejnieces šīs zemes gaitām esot pielicis trombs.

Pēdējā diena ar meitu

Monika Zīle (20.07.1941.–14.09.2023.)

“Mammai bija obligāti nepieciešama mugurkaula operācija. Pēc tam viņa ilgi ārstējās, cerēja vēl iemācīties staigāt un bija komunikabla. Vairākus mēnešus mēģināja atgūties, bet diemžēl tas nenotika...” pēc mātes Monikas Zīles – pazīstamās rakstnieces un publicistes – nāves žurnālam "Kas Jauns" stāstīja viņas meita rakstniece Baiba Zīle.

“Mēs paguvām viena no otras atvadīties. Pēdējā dienā, kad braucu pie mammas, viņas stāvoklis bija ļoti pasliktinājies. Mēs visu dienu pavadījām kopā, un tā bija ļoti skaista diena. Mēs apskāvāmies, samīļojāmies un runājāmies. Un jau todien, braucot pie viņas, es zināju un sapratu, ka tā ir mūsu pēdējā kopīgā diena. Mamma līdz beidzamam brīdim bija pie skaidra saprāta, mundra un pozitīva,” straujo notikumu attīstību atminas Monikas meita.

No Lanas atvadās ģimenes lokā

Svetlana Paula (11.12.1939.–04.08.2023.)

Dienā, kad pēc smagas slimības izdzisa Raimonda Paula dzīvesbiedres un sargeņģeļa Svetlanas Paulas mūžs, Dzintaru koncertzālē bija paredzēts maestro un "Sinfonietta Rīga" koncerts. Kaut arī sākotnēji izskanēja ziņas, kas tas tikšot atcelts, koncerts tomēr notika. Koncertprogrammā, kurā skanēja pazīstamas Paula oriģinālkompozīcijas, maestro bija uz skatuves pie klavierēm. Tovakar skatītāji atzina, ka šis bijis pavisam īpašs, emocionāls koncerts, kurā varēja just, ka Raimonds Pauls to veltīja mūžībā aizgājušajai dzīvesbiedrei, un gaisā virmojusi pat šķietama Lanas klātbūtne...

Bet atvadīšanās no Lanas Paulas notika nedēļu vēlāk. Paula ģimene vēlējās šajā skumju brīdī iztikt bez publicitātes, un no mīļotās sievas, mammas un vecmāmiņas atvadījās klusi, šaurā ģimenes lokā. Aizgājējas mirstīgās atliekas tika kremētas.

Skatuves dīvu izvadīja, skanot "Ilgais ceļš kāpās" melodijai

Lilita Ozoliņa (19.11.1947.–05.06.2023.)

Latviešu teātra un kino leģendai Lilitai Ozoliņai bija paredzētas lomas jau Dailes teātra nākamajā sezonā, taču 5. jūnijā 75 gadu vecumā viņa negaidīti devās mūžībā. 12. jūnijā Dailes teātrī, kur aktrise nostrādāja visu mūžu, gan kolēģi, gan talanta cienītāji bija ieradušies viņu pavadīt pēdējā gaitā.

Atvadu laikā skanēja Lilitas Ozoliņas balss no izrādēm, muzicēja Reinis Zariņš, kas ar aktrisi veidoja viņas koncertprogrammu "Dailes kanons", uzstājās Jānis Šipkēvics juniors, izjusti izpildot dziesmu "Dzied circenītis aizkrāsnē", ar kuru Ozoliņas varone Marta filmā "Ilgais ceļš kāpās" aizkustināja miljoniem skatītāju sirdis, bet īpaši emocionāls mirklis bija Lilitas Ozoliņas izvadīšana no Dailes teātra, skanot slavenajai Raimonda Paula melodijai no kinofilmas "Ilgais ceļš kāpās".

Nekas neliecināja par nelaimi

Regīna Razuma (22.09.1951.–14.05.2023.)

Latvijas kino un Jaunā Rīgas teātra aktrises Regīnas Razumas došanās viņsaulē satrieca daudzus.

Aktrises dēls Latvijas dzelzceļa finanšu direktors Rems Razums sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāja, ka mammas aiziešana bija pēkšņa un negaidīta, jo 71 gada vecumā viņa vēl spēlēja uz teātra skatuves, bija fiziski labā formā, kā arī neslimoja. Nekādi priekšvēstneši neliecināja par gaidāmo nelaimi: “Tas bija pilnīgi negaidīti, jo mamma bija ļoti veselīgs cilvēks. Vēl dienu pirms tam viņa jutās labi un priecīgi, un nebija nekādu pazīmju, ka kaut kas tāds varētu atgadīties.”

Meistara cienīgas atvadas

Mihails Gruzdovs (12.12.1953.–12.02.2023.)

17. februārī simtiem ļaužu, tostarp aktieri, režisori un kultūras darbinieki, stāvot garā rindā, devās uz Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāli, lai piedalītos īpašā aizlūgumā un atvadītos no izcilā režisora un aktiermeistarības pasniedzēja Mihaila Gruzdova. Viņš tika apbedīts Lielajos Meža kapos Mākslinieku kapu kalniņā.

Vēsts par režisora un pasniedzēja aiziešanu mūžībā bija negaidīta un skumja, bet reti kuram šokējoša vai pārsteidzoša. Jau 15 gadu Gruzdovs sirga ar smagu slimību, un vēža dēļ vismaz divas reizes viņa dvēsele jau bija uz aiziešanas robežas. Miša no šī likteņa plāna kategoriski atteicās – vēl kādu brīdi jāpadzīvo, meitiņa jāizaudzina... Un tā viņš sparīgi nolēca no “kaulainās” izkapts asmeņa gan vienu reizi, gan otru; un pēc mēnesi ilgas pavadīšanas komā vārda tiešākajā nozīmē augšāmcēlās. Ar savu lielo mīlestību – sievu režisori Indru Rogu – Miša godam laulībā nodzīvoja apaļus 20 gadus un abu mīļmeitiņu Martu Mariju paguva gan pērn pavasarī apsveikt, sasniedzot pilngadību, gan palaist pirmajos patstāvīgā darba ceļos Dailes teātrī.