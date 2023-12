Megana Mārkla atklāj vienu lietu, kas princim Ārčijam kopīga ar karalieni Elizabeti II

Megana Mārkla atklājusi, ka viņas dēlam princim Ārčijam ir kopīgas intereses ar viņa vecvecmāmiņu karalieni Elizabeti II.

Meganas Mārklas un prinča Harija dēls princis Ārčijs. (Foto: Netflix / BACKGRID/ Vida Press)

Lai gan nelaiķe karaliene nepavadīja daudz laika kopā ar Ārčiju, tas nav traucējis mazmazdēlam mantot interesi par vienu no monarhes vaļaspriekiem. Atbildot uz jautājumiem pēc “Netflix” populārās filmas “The After” seansa, Megana atklāja, ka viņas dēlam ir izveidojusies interese par fotografēšanu.

Saseksas hercogiene sacīja, ka Ārčijs varētu sekot viņas tuvā drauga un režisora Misana Harimana pēdās, kurš ir uzņēmis vairākas Meganas un viņas vīra prinča Harija fotogrāfijas. “Misans viņam rādīja, kā fotografēt, kad viņš pēdējo reizi bija kopā ar mums,” paskaidroja Megana.

Megana pastāstīja, kā nopirkusi Ārčijam fotoaparātu, taču viņš bija vīlies, ka tā nav ““Leica” tāpat kā Misanam”. Viņa pajokoja: “Es teicu – ‘Tu nedabūsi “Leica”! Pat ne uz Ziemassvētkiem.’”

“Leica” kameras maksā milzīgu summu, dažu modeļu cena var sasniegt pat 9000 eiro un vairāk. Karalienei Elizabetei II, kura bija aizrāvusies ar fotografēšanu, piederēja pašai sava “Leica” kamera. Nelaiķi monarhu bieži varēja redzēt, fotografējam zirgu sacīkstes, kad tajās piedalījās viņas vīrs princis Filips.

Megana Mārkla ar dēlu Ārčiju lasa grāmatu. (Foto: Netflix / BACKGRID/ Vida Press)

Nav zināms, ko Ārčijs saņems Ziemassvētkos no vecākiem, taču savulaik viņš no vecvecmāmiņas saņēmis visai neparastu dāvanu. Kad puisēnam bija divi gadi, viņš īpaši gribējis vienu lietu. Kad karaliene par to uzzināja, viņa veica pirkumu un organizēja dāvanas nosūtīšanu uz Saseksas hercogu mājām Montesito, Kalifornijā.

Pirms pāris gadiem sarunu šovā “The Late Late Show” princis Harijs atklāja: “Mana vecmāmiņa mums jautāja, ko Ārčijs vēlas Ziemassvētkos, un Mega teica, ka vafeļu pannu. Pēc tā viņa [karaliene] atsūtīja vafeļu gatavotāju Ārčijam, tāpēc brokastīs Mega tagad gatavo jauku organisku maisījumu, liek to vafeļu gatavotājā un gatavs ir.”

“Ārčijs dievina šīs vafeles. Un tagad arī man tiek vafeles brokastīs, ar mazliet jogurta un džema uz tām. Arī ar ogām un mazliet medus.”