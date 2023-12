Zināms, cik izmaksāja miljonāra Jūlija Krūmiņa jubilejas grandiozās svinības

Uz svinībām konferenču centrs "ATTA CENTRE" bija pārvērsts par glamūrīgu banketa zāli ar skatuvi, dekorācijām un grezni klātiem galdiem. Vestibilā bija iekārtota izstāde, kur ikviens viesis pirms svinībām varēja pakavēt laiku, apskatot mākslas darbus, kuros Senās Romas stilistikā attēlots gan pats gaviļnieks, gan viņa tuvinieki, gan draugi un ievērojami laikabiedri, tostarp komponists Raimonds Pauls, eksprezidenti Valdis Zatlers un Raimonds Vējonis, ekspolitiķis Jānis Jurkāns un citi.

68 Foto Viesi ierodas uz Jūlija Krūmiņa 80. dzimšanas dienas svinībām +64 Skatīties vairāk

Pasākumā pulcējās ap trim simtiem viesu, kuru vidū bija arī krietns pulks sabiedrībā zināmu cilvēku, kā estrādes leģendas, ietekmīgi uzņēmēji un politiķi. Par pasākuma gaisotni un jautrību gādāja Dailes teātra aktieris Andris Bulis un šovmenis Maksims Galkins, kurš Krūmiņa viesus atkal izklaidēja ar savu vienreizīgo talantu un latviešu valodas prasmi. Krūmiņa jubilejā Galkins uzstājās ar savu humora programmu, tostarp arī visus priecēja, dziedot dziesmas latviski. Šovmeņa izpildījumā izskanēja gan Imanta Kalniņa "Apvij rokas", gan duetā ar Laimu Vaikuli izpildītā Raimonda Paula "Par pēdējo lapu", bet svinību viesu lielākās ovācijas viņš izpelnījās, uz krēsla stāvot un nodziedot "Prāta vētras" hitu "Plaukstas lieluma pavasaris".

Jūlijs Krūmiņš apgalvo, ka Maksims Galkins viņa jubilejas ballē uzstājies bez atlīdzības, jo pats pieteicies, ka vēlas to brīvprātīgi darīt, un uz sava rēķina arī ieradies Latvijā no Kipras, kur patlaban apmeties kopā ar sievu Allu Pugačovu un bērniem.Bet vispār visas svinības Krūmiņam izmaksājušas ap 70 tūkstošiem eiro. 20 no šiem tūkstošiem saņēmis itāliešu dziedātājs Al Bano.

Ko Krūmiņam sadāvinājuši viesi un kas tad vispār ieradās uz miljonāra 80. jubilejas balli, lasiet un skatiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā, kurā netrūkst arī citu interesantu ziņu!