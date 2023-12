Baibu Sipenieci kolēģi apber ar komplimentiem

Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", cilvēki pasākumos nāk klāt pie Baibas Sipenieces-Gavares un neskopojas ar komplimentiem, atzīstot, ka viņa patiešām izskatās satriecoši – gan ar lielisku vizuālo izskatu, gan arī oriģinālu ģērbšanās stilu.

Vadot Lolitas Čigānes grāmatas "Sieviete varā" atklāšanas svētkus. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Vaicāta, kādi būtu viņas skaistuma un labā izskata noslēpumi, Baiba saka: “Es vienmēr esmu teikusi un teikšu arī tagad, ka nekomentēšu savu ārējo izskatu, jo, manuprāt, tas ir otršķirīgs. Galvenais ir intelekts. Pasaulē ir daudz cilvēku ar nevainojamu izskatu, bet, kad tu sāc ar viņu kontaktēties, saproti, ka izskats nepiepilda šo cilvēku, tā ir tikai čauliņa. Cilvēkos vērtēju, pirmkārt, prātu, intelektu un dzīves izpratni, un tikai pēc tam to, kā viņš izskatās, cik smuks, tievs vai garš, vai kaut kāds tamlīdzīgs. Ja kāds ir pamanījis manas vizuālās pārmaiņas, esmu priecīga par to. Tāpat arī nelielīšos ar to! Taču jāteic, ka esmu priecīga, ka cilvēki nāk klāt un izsaka komplimentus.”

FOTO 3 Baiba Sipeniece-Gavare, tik slaida un žilbinoša, pozē fotogrāfam Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Roberta Koļcova personālizstādes "Botāniķis un vienradzis" atklāšanā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Sievietēm, kas arī vēlas izmaiņas savā vizuālajā tēlā, Baiba iesaka ceļu uz pārvērtībām sākt, vispirms atrodot labu uztura speciālistu: “Tas ieteiks pareizos virzienus, lai tiktu ar sevi skaidrībā. Varbūt ir nepieciešams veikt analīzes, lai paskatītos, kāds ir problēmas galvenais risinājums. Nākamais solis – atrast labu sportisko aktivitāšu treneri, kas sapratīs sievietes vecuma grupu un fiziskās spējas.

Lai kaut ko mainītu, sievietēm nevajadzētu nonākt stresā, bet gan lēnām un apdomāti visu darīt.

Nevajag arī krist galējībās – bada dienās, jo pēc tam nomesto svaru ar pārtiku var uzņemt atpakaļ. Viss jādara, mīlot sevi un dzīvi, – čiliņā. Galvenais netrakot un darīt visu lēnītēm pa solītim. Lai kaut ko sasniegtu un virzītos uz mērķi, no kaut kā noteikti būs jāatsakās.”